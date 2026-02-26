4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos

Pripravite se na prvo retrogradno gibanje planeta Merkur v letu 2026. Od 26. februarja do 20. marca bo Merkur retrograden v znaku Rib. To obdobje, čeprav prinaša znane izzive, kot so zamude in tehnične težave, bo tokrat močno obarvano s čustvi in notranjimi preizpraševanji.

Merkur, ki tradicionalno vlada logiki, se bo namreč gibal nazaj skozi znamenje Rib, znamenje, ki ga povezujemo s sanjami, intuicijo in iluzijami. Posledično bodo meje med stvarnostjo in domišljijo zamegljene. Pričakujte torej, da bo to čas, ko boste morali ne le preverjati elektronsko pošto, temveč se poglobiti tudi v svojo podzavest in rešiti morebitna čustvena bremena iz preteklosti, piše Žena.hr.

icon-expand Retrogradni Merkur bo tokrat v znamenju RIb. FOTO: Dreamstime

To lahko pričakujemo poleg običajnih težav, ki jih prinaša retrogradni Merkur

Ko se planet komunikacije znajde v introspektivnem znaku Rib, lahko pričakujemo, da se bodo sicer tipične težave, ki spremljajo retrogradni Merkur, manifestirale na bolj osebni ravni. To se lahko kaže skozi splošno zmedenost misli, povečano pozabljivost in občutek izgubljenosti, ki ga bodo doživeli mnogi posamezniki. Dialogi in interakcije bodo pogosto zaznamovani z neizrečenimi čustvi, kjer besede ne bodo vedno odsevale resničnih občutkov, kar zahteva povečano mero empatije in previdnosti pri interpretaciji. Po astroloških napovedih se v tem obdobju lahko na površje prebijejo tudi stari spomini, nerazrešena razmerja in potlačena čustva, kar ponuja edinstveno priložnost za njihovo končno razrešitev, še dodaja Žena.hr.

Po drugi strani pa bo vaša intuicija okrepljena in bo delovala kot najboljši vodnik. Vaše sanje bodo verjetno bolj žive in nosile pomembna sporočila, kreativna energija pa bo izjemno visoka, še dodajajo. Ne borite se proti toku kaosa, ampak ga izkoristite za ustvarjalne dejavnosti, kot so pisanje, slikanje ali glasba. To je idealen čas za duhovno delo in preizpraševanje lastnih prepričanj ter sanj, ki vas morda ne izpolnjujejo več.

icon-expand Preverite, kaj vam tokrat prinaša retrogradni Merkur. FOTO: Shutterstock

Na katera znamenja bo najbolj vplival retrogradni Merkur?

Medtem ko bo retrogradni Merkur vplival na vsa znamenja, štiri astrološke znake čaka še posebej intenzivno obdobje, polno preizkušenj. Ti znaki bodo verjetno imeli občutek, da se je celotno vesolje zarotilo proti njim, vendar je ključnega pomena, da ostanete potrpežljivi in ohranite pozitivno naravnanost.

Ribi

Ker se retrogradnost dogaja neposredno v znamenju Rib, bodo prav Ribe tokrat najbolj občutile Merkurjevo retrogradnost. Ribe se bodo počutile kot glavni akter v drami, ki je niso naročile. Pričakujejo lahko krizo identitete, neodločnost in globok občutek nerazumljenosti. Zunanji svet bo preplavljen s šumom in zmedo, zato je ključni nasvet, da se umaknete vase, utišate hrup in prisluhnete svojemu notranjemu glasu. To je edinstvena priložnost za temeljito čustveno čiščenje in ponovno opredelitev sebe.

icon-expand Retrogradni Merkur bo vplival tudi na znamenje Dvojčka. FOTO: Dreamstime

Dvojčka

Ker je Merkur vaš vladar, boste vi tisti, ki se boste soočali z izzivi na področju kariere in javnega ugleda. Pričakujte nesporazume z nadrejenimi, zamude pri ključnih projektih in morda celo zamujene priložnosti, kar bi lahko zamajalo vašo samozavest. A brez panike! Vse, kar se zdaj zdi neuspešno ali zapleteno, vam dejansko odpira pot do nečesa bolj usklajenega z vašim pravim poslanstvom. Izkoristite ta čas za kritično prevrednotenje svojih profesionalnih ciljev in ambicij, saj je to temelj za prihodnjo rast.

Devica

Kot še en znak, ki mu vlada Merkur, boste občutile močno neskladje v vaših najpomembnejših odnosih. Vaša naravna nagnjenost k redu, logiki in jasnosti se bo spopadla z nepredvidljivim in čustveno obarvanim obnašanjem partnerja, prijateljev ali poslovnih sodelavcev. Stari konflikti in nerešeni problemi v razmerjih lahko znova priplavajo na površje in zahtevajo vašo pozornost. Vaša primarna naloga v tem času je, da prekinete destruktivne vzorce obnašanja in se naučite komunicirati iz srca, ne zgolj iz razuma.

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Strelec

Pri vas bo vpliv retrogradnega Merkurja osredotočen na dom in družino. Pripravite se na morebitne okvare gospodinjskih aparatov, nepredvidene popravke in ponovno obuditev starih družinskih sporov. Morda boste začutile močno željo po selitvi ali po temeljiti preureditvi svojega bivalnega prostora. Vendar v tem občutljivem obdobju odsvetujemo nagle in nepremišljene odločitve. Namesto tega se raje posvetite celostnemu reševanju tistih problemov, ki motijo vaš občutek varnosti, pripadnosti in notranjega miru. Čas je za ponovno opredelitev pojma doma.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Kako bo retrogradni Merkur vplival na ostala astrološka znamenja?

Vplivi retrogradnega Merkurja se bodo dotaknili tudi ostalih znamenj: Ovni: Občutili boste nezadovoljstvo zaradi splošnega upočasnjevanja in počasnosti procesov. Biki: Bodite pozorni na nesporazume s prijatelji, preverite informacije. Raki in Škorpijoni: Lahko se boste soočili z 'duhovi' preteklih ljubezni ali čustvenih vezi. Levi: Pričakujte izzive na področju financ, zato bodite varčni in previdni pri porabi. Tehtnice: Motena bo vaša dnevna rutina, kar bo zahtevalo ponovno organizacijo. Kozorogi: Pričakujte težave v komunikaciji z bližnjo okolico, kar bo zahtevalo več jasnosti. Vodnarji: Preizpraševali boste svoje vrednote in prepričanja, morda celo sprejeli nove.

Kljub vsemu vsakemu znamenju ta tranzit ponuja priložnost za pogled vase in rast, saj se spodbujajo specifična področja osebnega razvoja in odnosa do sebe ter sveta.

Na kaj moramo biti pozorni v času retrogradnega Merkurja?

Retrogradni Merkur ni namenjen uničenju našega življenja, ampak je opozorilo o pomembnosti premora in razmisleka. Da boste uspešno preživeli to obdobje, upoštevajte naslednje: Ne začenjajte novih projektov: Izogibajte se novim podjetjem in velikim začetkom, saj lahko pride do zastojev in nesporazumov. Ne podpisujte pomembnih pogodb: Natančno preberite vse dokumente, vendar raje odložite pomembne pravne ali poslovne zaveze. Ne kupujte drage tehnične opreme: Tehnološke napake so pogoste, zato nakupi elektronike niso priporočljivi. Dovršite že začeto: Posvetite se nedokončanim nalogam, ki so čakale. Naredite varnostne kopije: Varnostne kopije podatkov so ključnega pomena, da se izognete morebitni izgubi. Bodite nežni do sebe in drugih: Čustvena občutljivost bo povišana, zato je empatija zelo pomembna.

Ko se Merkur 20. marca obrne naprej, boste izstopili iz tega obdobja lažji, modrejši in bolj pripravljeni na nove začetke.

