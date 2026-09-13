Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije

Oven

Ta teden boš čutila, da je čas za premik. Nekaj, kar si dolgo odlašala, bo nenadoma postalo veliko lažje. V ljubezni ne išči odgovorov tam, kjer jih ni – oseba, ki ji je mar, bo to pokazala z dejanji. Pri delu zaupaj svoji prvi ideji, saj je lahko prav ta najboljša.

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Bik

Teden ti prinaša več miru in občutek, da se stvari končno postavljajo na svoje mesto. Nekdo iz tvoje preteklosti bi lahko ponovno stopil v tvoje življenje – tokrat z drugačnim namenom. Pazi le, da zaradi udobja ne ostaneš tam, kjer si že prerasla situacijo.

Dvojčka

Pred tabo je precej živahen teden. Telefon bo pogosto zvonil, sporočila pa bodo prinašala zanimive novice. Sredi tedna se lahko znajdeš pred odločitvijo, ki bo vplivala na tvoje naslednje mesece. V ljubezni te čaka iskren pogovor – in po njem boš precej lažje zadihala.

Rak

Ta teden boš bolj občutljiva kot običajno, vendar je to lahko tvoja prednost. Hitro boš začutila, komu lahko zaupaš in komu ne. Na finančnem področju se kaže manjša, a prijetna priložnost. V ljubezni pa se ne boj pokazati svojih čustev. Nekdo čaka prav na tvoj prvi korak.

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Lev

Čas je, da ponovno stopiš v ospredje. Nekdo bo opazil tvoje delo, trud ali talent, tudi če imaš občutek, da ga nihče ne vidi. V ljubezni boš privlačna in samozavestna, zato se ne čudi, če boš deležna več pozornosti. Samske lahko preseneti poznanstvo na povsem običajnem kraju.

Devica

Poskušaš imeti vse pod nadzorom, a ta teden te bo življenje spomnilo, da se najlepše stvari včasih zgodijo nenačrtovano. Dovoli si malo spontanosti. Na delovnem področju se ti obeta priznanje ali zanimiva ponudba. V odnosih pa bo pomembno, da ne analiziraš vsakega stavka druge osebe.

Tehtnica

Pred tabo je teden odločitev. Nekaj bo zahtevalo, da se postaviš zase, tudi če s tem ne boš ugajala vsem. In prav to bo tvoja največja zmaga. V ljubezni se lahko odnos poglobi, če boš pripravljena povedati, kaj si zares želiš. Konec tedna je odličen za druženje, lep izlet ali spontano dogodivščino.

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Škorpijon

Nekaj, kar si si želela, je bližje, kot misliš. Ta teden se lahko razkrije informacija, ki ti bo pomagala razumeti določeno osebo ali situacijo. V ljubezni bo veliko kemije, vendar tudi nekaj skrivnostnosti. Ne sili v odgovore – pusti, da se razkrijejo sami. Pri denarju bodi previdna z impulzivnimi nakupi.

Strelec

Teden ti prinaša željo po spremembi. Morda boš začela razmišljati o potovanju, selitvi, novem projektu ali preprosto o drugačnem načinu življenja. Ne zavrzi ideje samo zato, ker se trenutno zdi nekoliko nerealna. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje, še posebej proti koncu tedna.

Kozorog

Ta teden boš morala nekoliko upočasniti. Ni treba, da vse narediš sama in ni treba, da je vse popolno. Nekdo ti bo ponudil pomoč – sprejmi jo. Na področju kariere se kaže napredek, vendar boš morala jasno povedati, kaj želiš. V ljubezni se obeta več topline in stabilnosti.

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Vodnar

Tvoj um bo ta teden poln novih idej. Ena od njih bi se lahko razvila v nekaj precej večjega, če ji boš namenila dovolj časa. Pri prijateljih se lahko pojavi manjši nesporazum, ki ga bo rešila iskrenost. Samske lahko pritegne oseba, ki je na prvi pogled popolnoma drugačna od njihovega običajnega tipa.

Ribi

Teden bo zate čustven, a lep. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda na način, ki ga nisi pričakovala. Če si v zvezi, je to odličen čas za iskren pogovor in skupne načrte. Če si samska, bodi pozorna na naključno srečanje ali sporočilo, ki se bo zdelo skoraj preveč pravočasno. Konec tedna ti prinaša posebno energijo.