Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde

Oven

Teden bo poln zagona in novih priložnosti. Končno boš dobila občutek, da se stvari premikajo v pravo smer. V službi ali pri osebnih projektih zaupaj svojim idejam, saj bodo naletele na dober odziv. V ljubezni se obeta prijeten pogovor, ki bo razjasnil nekaj odprtih vprašanj. Ob koncu tedna si privošči več gibanja in druženja.

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Bik

Pred tabo so dnevi, ko boš najbolj uživala v preprostih stvareh. Domače okolje ti bo dalo občutek varnosti, ki ga potrebuješ. Nekdo te bo prijetno presenetil z lepo gesto. Na finančnem področju ostani preudarna, saj se bo kmalu pokazala zanimiva priložnost.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo ta teden na vrhuncu. Nova poznanstva in zanimivi pogovori ti bodo odprli drugačen pogled na situacijo, ki te že nekaj časa zaposluje. Če si samska, bodi pozorna na naključno srečanje. Vezane pa si vzemite več časa za skupne trenutke.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša kot običajno, vendar te bodo vodila k pomembnim spoznanjem. Ne boj se izraziti svojih želja. Na delovnem področju se obeta pohvala ali priznanje za tvoj trud. Vikend bo kot nalašč za družinske trenutke.

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Lev

Zvezde ti namenjajo teden samozavesti in optimizma. Priložnosti bo več, kot si pričakovala, zato jih pogumno izkoristi. V ljubezni boš v središču pozornosti in nekdo ti bo namenil iskren kompliment. Tvoja energija bo nalezljiva.

Devica

Ta teden boš uspešno uredila stvari, ki so čakale na pravi trenutek. Organiziranost ti bo prihranila veliko časa. Na področju odnosov poslušaj tudi svoje srce, ne le razuma. Poskrbi za dovolj počitka, saj bo tempo nekoliko hitrejši.

Tehtnica

Pred tabo so prijetni dnevi, polni lepih srečanj in iskrenih pogovorov. Če razmišljaš o spremembi, bo zdaj pravi čas za prve korake. Ljubezen bo nežna in sproščena, samskim pa se lahko obeta zanimivo poznanstvo prek prijateljev.

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Škorpijon

Odločnost bo tvoja največja prednost. Ne dovoli, da bi te mnenja drugih odvrnila od ciljev. Na čustvenem področju se obeta več zaupanja in topline. Proti koncu tedna si vzemi čas za sprostitev in dejavnost, ki te navdihuje.

Strelec

Teden bo prinesel veliko dobre volje in željo po novih doživetjih. Morda se bo pojavila priložnost za izlet ali spontano druženje, ki bo ostalo v lepem spominu. V službi bodi pripravljena na manjše spremembe, ki se bodo izkazale za koristne.

Kozorog

Vztrajnost se ti bo obrestovala. Nekaj, za kar si dolgo vlagala trud, bo končno obrodilo sadove. V ljubezni bo pomembno, da si vzameta čas drug za drugega in odkrito spregovorita o skupnih načrtih. Vikend bo primeren za oddih.

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Vodnar

Navdih bo prihajal z vseh strani. Ustvarjalnost in sveže ideje bodo navdušile ljudi okoli tebe. Če razmišljaš o novem začetku, ti bodo zvezde naklonjene. V ljubezni se prepusti spontanosti in uživaj v drobnih trenutkih sreče.

Ribi

Intuicija bo tvoja najboljša zaveznica. Zaupaj svojim občutkom, saj te bodo vodili k pravi odločitvi. Nekdo iz preteklosti se lahko znova oglasi in prinese zanimiv pogovor. Konec tedna bo idealen za razvajanje, ustvarjanje in čas zase.