Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji

Oven

Pred vami je teden, v katerem boste želele prevzeti pobudo. Na delovnem področju boste polne energije, zato je pravi trenutek za nove projekte in pogumne odločitve. V ljubezni vas čaka zanimiv pogovor, ki lahko razjasni nekaj odprtih vprašanj. Samske bi lahko nepričakovano pritegnila oseba, ki je doslej niste opazile v romantični luči. Ob koncu tedna si vzemite čas za počitek.

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Bik

Ta teden bo v ospredju občutek varnosti. Želele si boste stabilnosti v odnosih, zato boste iskale iskrene pogovore in bližino ljudi, ki jim zaupate. Finančne zadeve se bodo začele razvijati v obetavno smer, vendar se izogibajte impulzivnim nakupom. Ljubezensko področje bo mirno, a prijetno. Nedelja prinaša posebno priložnost za sprostitev.

Dvojčka

Čaka vas živahen teden, poln komunikacije in novih informacij. Telefoni bodo zvonili, sporočila prihajala, vi pa boste v središču dogajanja. Nekaj, kar boste izvedele sredi tedna, bi lahko vplivalo na načrte za prihodnost. Na ljubezenskem področju se obeta več jasnosti. Ne bojte se povedati, kaj si zares želite.

Rak

V ospredju bodo dom, družina in čustvena stabilnost. Ta teden vas bo spodbudil, da se posvetite sebi in svojim potrebam. Nekdo vas potrebuje bolj, kot kaže navzven. V ljubezni boste hrepenele po toplini in iskrenosti. Konec tedna je ugoden za družinska srečanja in prijetne trenutke doma.

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Lev

Vaša samozavest bo na vrhuncu. Teden prinaša priložnosti za napredek, pohvale in priznanja. Če ste čakale na primeren trenutek za predstavitev ideje ali projekta, je ta zdaj tu. Na ljubezenskem področju boste težko ostale neopažene. Samske bi lahko prejele zanimivo povabilo, vezane pa uživale v več pozornosti partnerja.

Devica

Ta teden vas bo spomnil, da ni treba vedno storiti vsega same. Čeprav boste želele imeti vse pod nadzorom, vam bo koristilo, če boste del odgovornosti prepustile drugim. Na področju zdravja ne zanemarjajte počitka. Ljubezen bo zahtevala nekaj več potrpežljivosti, vendar se bo trud obrestoval.

Tehtnica

Pred vami je eden lepših tednov tega meseca. Počutile se boste bolj lahkotno in optimistično. Družabno življenje bo pestro, možna so nova poznanstva ali prijetna srečanja z ljudmi iz preteklosti. Na ljubezenskem področju boste imele občutek, da se stvari razvijajo v pravo smer. Vikend bo zelo romantično obarvan.

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Škorpijon

V vas se prebuja želja po spremembah. Nekatere odločitve, ki ste jih dolgo prelagale, bodo zdaj postale neizogibne. Zaupajte intuiciji, saj vas bo vodila v pravo smer. Na področju odnosov ne sklepajte prehitro. Nekdo bo potreboval več časa, da razkrije svoja prava čustva.

Strelec

Teden bo kot nalašč za načrtovanje prihodnosti. Razmišljale boste o potovanjih, novih projektih ali korakih, ki bi lahko izboljšali vaše vsakdanje življenje. V ljubezni se obeta več spontanosti. Nekdo vam bo s svojim vedenjem polepšal dan. Sobota prinaša zanimivo priložnost, ki je ne gre prezreti.

Kozorog

Vaša vztrajnost bo končno opažena. Nekaj, za kar ste se trudile že dalj časa, se bo začelo premikati v želeni smeri. Čeprav boste zaposlene, si ne pozabite vzeti časa za bližnje. Ljubezensko področje bo stabilno, a bo zahtevalo nekaj več odprte komunikacije.

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Vodnar

Pred vami je teden presenečenj. Načrti se lahko hitro spremenijo, vendar se bo izkazalo, da je to v vašo korist. Bodite odprte za nova poznanstva in drugačne ideje. Samske bi lahko spoznale osebo, ki vas bo navdušila s svojo drugačnostjo. Vikend bo odličen za krajši pobeg ali druženje.

Ribi

Teden vam prinaša veliko ustvarjalne energije. Navdih boste našle tam, kjer ga najmanj pričakujete. Na čustvenem področju boste bolj občutljive kot običajno, zato si vzemite čas za stvari, ki vas pomirjajo. Ljubezen bo nežna in iskrena. Konec tedna vas čaka prijeten trenutek, ki si ga boste še dolgo zapomnile.