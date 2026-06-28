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Astrologija
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki

N. Č.
28. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ta teden bo poln energije in novih priložnosti. Na delovnem področju se obeta napredek, če boš pripravljena narediti korak iz cone udobja. V ljubezni bodo pomembni iskreni pogovori, konec tedna pa prinaša veliko dobre volje in prijetno druženje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Teden bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti, a trud ne bo ostal neopažen. Dobro premisli, preden sprejmeš pomembno odločitev. V zasebnem življenju boš našla mir v družbi ljudi, ki jim zaupaš.

Dvojčka

Pred tabo je zelo dinamičen teden. Veliko bo pogovorov, novih poznanstev in zanimivih idej. Če razmišljaš o spremembi ali novem projektu, je zdaj pravi čas za prve korake.

Rak

Ta teden ti prinaša več notranjega miru. Poslušaj svojo intuicijo in ne dovoli, da te mnenja drugih preveč obremenjujejo. V ljubezni se obetajo lepi trenutki, ki bodo okrepili medsebojno zaupanje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo v ospredju. Z lahkoto boš navdušila ljudi okoli sebe in uspešno zaključila nalogo, ki te spremlja že nekaj časa. Vikend bo idealen za sprostitev in krajši izlet.

Devica

Organiziranost ti bo prinesla veliko prednost. Če boš znala razporediti svoj čas, boš opravila več, kot pričakuješ. Nekdo ti bo proti koncu tedna izrekel iskreno priznanje.

Tehtnica

Teden bo namenjen iskanju ravnovesja. Na področju odnosov se obeta prijetno presenečenje ali lep pogovor. Ne pozabi si vzeti časa za stvari, ki te osrečujejo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred tabo je obdobje odločnosti. Ne odlašaj z odločitvami, ki jih že dolgo premlevaš. V drugi polovici tedna boš občutila več optimizma in motivacije.

Strelec

Nova poznanstva in zanimive priložnosti bodo zaznamovale prihajajoče dni. Tvoja odprtost bo privabila ljudi, ki razmišljajo podobno kot ti. Vikend bo odličen za raziskovanje ali druženje.

Kozorog

Razjeda te občutek krivde, saj tvoje misli zadnje dni povzročajo pravi vihar v tvoji glavi. Že nekaj časa bežite pred svojimi občutki, zdaj pa je čas, da si priznate 'koliko je ura' in naredite prvi korak. Bodite drzni in pogumni.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ne boj se predstaviti svojih zamisli, saj bodo naletele na pozitiven odziv. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje.

Ribi

Tvojega lova za vznemirjenjem še ni konec. Iščeš pozornost in zdi se, da ti to tudi uspeva. Poslušaj intuicijo, saj te bo vodila v pravo smer. Vikend bo prinesel veliko toplih trenutkov, smeha in občutek zadovoljstva.

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