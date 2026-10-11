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Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ribe lovijo svoje sanje, kozorogi stopajo iz cone udobja

N. Č.
11. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je teden, v katerem boste imele veliko energije in želje po spremembah. Če že dlje časa odlašate z odločitvijo, je zdaj pravi trenutek, da naredite prvi korak. V ljubezni vas čaka iskren pogovor, ki lahko razjasni nekatere dvome. Proti koncu tedna si vzemite čas zase in za svoje potrebe.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ta teden boste hrepenele po miru, stabilnosti in občutku varnosti. Na delovnem področju se izogibajte nepotrebnim konfliktom, saj boste veliko več dosegle s potrpežljivostjo. Samskim bikicam se obeta zanimivo poznanstvo, vezane pa boste uživale v toplini domačega okolja.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša največja prednost. Marsikaj, kar se je v zadnjih tednih zdelo zapleteno, boste zdaj zlahka razrešile. Pričakujete lahko zanimivo novico ali povabilo. V ljubezni boste bolj odprte kot običajno, kar lahko prinese prijetna presenečenja.

Rak

Za vas bo to čustveno obarvan teden. Preteklost se lahko za trenutek znova pojavi v vaših mislih, vendar vas bo opomnila, kako daleč ste že prišle. Poskrbite za počitek in ne prevzemajte odgovornosti za težave drugih. Vikend bo kot nalašč za druženje z ljudmi, ki vam veliko pomenijo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bodo ambicije in želja po uspehu. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil pomembno priznanje ali pohvalo. Na ljubezenskem področju se obeta več strasti, vendar tudi nekaj ljubosumja. Ostanite zveste sebi in ne dovolite, da bi vas mnenja drugih spravila iz tira.

Devica

Ta teden boste imele občutek, da se stvari končno sestavljajo na svoje mesto. Čaka vas več organizacije, načrtovanja in urejanja vsakodnevnih obveznosti. Nekaj, kar se je zdelo nedosegljivo, bo nenadoma postalo veliko bližje. Poskrbite tudi za svoje zdravje in dobro počutje.

Tehtnica

Sonce v vašem znamenju vam prinaša dodatno samozavest. Teden je odličen za nove začetke, osvežitev videza ali postavljanje osebnih ciljev. Na področju odnosov boste morale jasno povedati, kaj želite. Nekdo vas bo prijetno presenetil.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija vas ne bo pustila na cedilu. Če imate občutek, da nekaj ni tako, kot se zdi na prvi pogled, si vzemite čas za razmislek. V ljubezni vas čaka intenziven teden, poln iskric in globokih pogovorov. Vikend prinaša priložnost za sprostitev in romantiko.

Strelec

Počasi prihaja obdobje, ko se bodo začeli kazati rezultati vašega truda. Ne podcenjujte svojih sposobnosti. Nekdo iz vaše okolice vas bo prosil za nasvet ali pomoč. Teden je ugoden tudi za načrtovanje potovanj, izletov ali novih doživetij.

Kozorog

Obveznosti bo veliko, vendar boste kos vsem izzivom. Pazite le, da ne boste preveč stroge do sebe. V ljubezni bo pomembno, da pokažete tudi svojo mehkejšo plat. Proti koncu tedna vas čaka trenutek, ki vam bo vrnil motivacijo za prihodnje načrte.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred vami je živahen teden, poln novih idej in nepričakovanih preobratov. Zaupajte svoji ustvarjalnosti, saj vas lahko pripelje do zanimive priložnosti. Na čustvenem področju boste želele več svobode in iskrenosti. Nekdo vas bo navdušil s svojo neposrednostjo.

Ribi

Teden bo od vas zahteval, da bolj zaupate svojemu notranjemu glasu. Ne dovolite, da bi vas skrbi odvrnile od vaših želja. V ljubezni boste hrepenele po bližini in razumevanju. Vikend bo idealen za razvajanje, ustvarjanje in trenutke, ki napolnijo dušo.

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