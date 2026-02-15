Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače

Oven

Ta teden te bo učil potrpežljivosti. Nekaj bo šlo počasneje, kot si želiš, kar te lahko spravi v rahlo napetost. Če si dovoliš umiriti tempo, boš ugotovila, da se stvari sestavljajo same od sebe. V ljubezni boš bolj neposredna – pazi le, da ne boš preostra z besedami.

Bik

Teden bo prinesel občutek stabilnosti in notranjega miru. Dobro boš vedela, kaj želiš in kaj ti ne ustreza več. V odnosih boš iskala varnost in zanesljivost. Finančno ali praktično vprašanje se lahko razreši bolj ugodno, kot si pričakovala.

Dvojčka

Tvoje misli bodo hitre in radovedne. Teden bo poln pogovorov, sporočil in novih informacij. Lahko se pojavi zanimiva priložnost, povezana z delom ali učenjem. V ljubezni boš želela več igre in manj teže – in to bo odnosom koristilo.

Rak

Čustva bodo v ospredju. Ta teden boš bolj občutljiva, a tudi bolj intuitivna. Nek odnos bo zahteval več tvoje pozornosti. Če si samska, se lahko pojavi oseba, ki ti bo prebudila občutek domačnosti. Zaupaj svojemu notranjemu glasu.

Lev

Teden ti bo dal priložnost, da zasiješ na področju, kjer si dolgo čakala priznanje. V službi ali osebnih projektih boš bolj opažena. V ljubezni boš želela več pozornosti, a tudi sama boš pripravljena več dati. Pomembno bo ravnovesje med ponosom in ranljivostjo.

Devica

Ta teden boš želela imeti stvari pod nadzorom, a življenje ti bo pokazalo, da vsega ni mogoče načrtovati. Ko boš spustila potrebo po popolnosti, boš začutila olajšanje. V odnosih boš iskala jasnost in stabilnost. Majhna zmaga te bo zelo razveselila.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nek pogovor, ki si ga dolgo odlagala, bo ta teden nujen. Resnica ti bo prinesla več miru kot izogibanje. Če si samska, se lahko pojavi zanimiva energija v tvojem okolju. Poslušaj srce, ne samo razuma.

Škorpijon

Teden bo intenziven, a očiščujoč. Nekaj starega boš pripravljena pustiti za sabo. V ljubezni boš želela globino in iskrenost, površni odnosi te ne bodo zanimali. Intuicija ti bo pokazala, komu lahko zaupaš.

Strelec

Ta teden boš hrepenela po spremembi. Lahko se pojavi želja po potovanju, novem hobiju ali drugačnem ritmu. V odnosih boš iskala več svobode, a tudi več razumevanja. Humor bo tvoje najboljše orožje v napetih situacijah.

Kozorog

Teden bo deloven, a učinkovit. Obveznosti bo veliko, a ti jih boš obvladala. V ljubezni boš kazala čustva z dejanji, ne z besedami. Nekdo bo to opazil in cenil. Ne pozabi pa tudi nase – počitek ni razvada, ampak potreba.

Vodnar

Ta teden boš razmišljala drugače kot običajno. Lahko pride do nenadne ideje ali nepričakovane odločitve. V odnosih boš želela več pristnosti in manj pravil. Dovoli si biti to, kar si, brez prilagajanja.

Ribi

Teden bo čustveno mehak in ustvarjalen. Dober čas za umetnost, pisanje ali pogovore iz srca. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda bolj subtilno, kot si pričakovala. Pazi le, da ne prevzameš tujih bremen nase.