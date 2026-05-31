Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve

Oven

Ta teden bo v znamenju novih začetkov in hitrih odločitev. Imela boš občutek, da se stvari končno premikajo naprej. Na področju ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj zares čutiš, saj nekdo čaka na tvojo iskrenost. Proti koncu tedna si privošči več počitka, ker bo tempo precej naporen.

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Bik

V ospredju bodo stabilnost, odnosi in občutek varnosti. Nekdo iz tvoje bližine ti bo pokazal več naklonjenosti, kot si pričakovala. Teden je ugoden za urejanje financ ali načrtovanje prihodnosti. V ljubezni ne hiti najbolj lepe stvari se bodo zgodile spontano.

Dvojčka

Pred tabo je živahen in družaben teden. Veliko bo komunikacije, novih idej in zanimivih srečanj. Nekdo te lahko preseneti s sporočilom ali povabilom, ki bo prebudilo metuljčke v trebuhu. Poskusi pa ne razpršiti energije na preveč stvari hkrati.

Rak

Ta teden bo bolj čustven, vendar tudi zelo pomemben za tvojo notranjo rast. Nekateri odnosi se bodo poglobili, drugi pa pokazali svoj pravi obraz. Poslušaj intuicijo, ker te bo vodila v pravo smer. Vikend bo odličen za mirne trenutke in sprostitev.

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Lev

Tvoja energija bo močna in opazna, zato boš težko ostala v ozadju. Na področju dela ali osebnih načrtov prihaja priložnost, ki ti lahko veliko pomeni. V ljubezni se obeta več strasti in pozornosti. Nekdo bo želel biti bližje, kot si misliš.

Devica

Teden bo od tebe zahteval več potrpežljivosti in organizacije. Čeprav se bo zdelo, da gre vse počasneje, kot bi želela, se stvari sestavljajo v tvojo korist. V ljubezni bo pomemben iskren pogovor. Proti vikendu si vzemi več časa zase in za svoje misli.

Tehtnica

Pred tabo je prijeten teden za odnose, druženje in romantiko. Tvoja energija bo mehka, privlačna in zelo očarljiva. Nekdo ti lahko nameni posebno pozornost ali kompliment, ki ga ne boš pozabila. Poskrbi le, da ne boš preveč razmišljala o mnenju drugih.

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Škorpijon

Ta teden bo intenziven, poln globokih občutkov in pomembnih spoznanj. Nekdo ti bo pokazal svojo pravo plat, kar bo spremenilo tvoj pogled na odnos. V ljubezni se lahko razvije nekaj zelo močnega. Zaupaj sebi in ne skrivaj čustev za tišino.

Strelec

Teden ti prinaša željo po spremembi, gibanju in novih izkušnjah. Rutina te bo hitro utrudila, zato boš iskala nekaj bolj razburljivega. Dober čas za spontane odločitve, izlete ali nova poznanstva. V ljubezni bo pomembna iskrenost in lahkotnost.

Kozorog

Pred tabo je teden resnih odločitev in večje odgovornosti. Nekaj, kar si dolgo načrtovala, bo začelo dobivati pravo obliko. V odnosih boš bolj previdna, vendar bo nekdo cenil tvojo zvestobo in stabilnost. Vikend bo primeren za počitek in notranji mir.

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Vodnar

Ta teden bo poln zanimivih idej, nenavadnih pogovorov in nepričakovanih trenutkov. Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato ne ignoriraj navdiha. V ljubezni se lahko zgodi nekaj spontano lepega. Dovoli si več svobode in manj omejitev.

Ribi

Teden bo čustven, nežen in nekoliko zasanjan. Intuicija ti bo jasno pokazala, komu lahko zaupaš. Nekdo si bo želel tvoje bližine bolj, kot bo pripravljen priznati. Proti koncu tedna boš začutila več notranjega miru in optimizma.