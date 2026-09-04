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Astrologija
Horoskop znamenja

Med tema dvema znamenjema je privlačnost skoraj neustavljiva

N. Č.
04. 09. 2026 19.00
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Nekateri pari potrebujejo leta, da najdejo skupni jezik, medtem ko med drugimi iskrica preskoči skoraj takoj. Astrologi pravijo, da se prav med Ribami in Bikom pogosto ustvari posebna povezava, ki združuje močno privlačnost, čustveno bližino in željo po dolgotrajnem razmerju. Zato ne preseneča, da ju mnogi uvrščajo med najbolj skladne pare zodiaka.

Nekatera astrološka znamenja se privlačijo že ob prvem srečanju, pri drugih pa se povezanost gradi počasi. Astrologi že dolgo opozarjajo, da med Ribami in Bikom pogosto nastane prav posebna kemija. Gre za par, ki ga številni astrološki poznavalci uvrščajo med najbolj skladne v zodiaku.

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Kot da bi se poznala že od nekdaj

Ko se srečata Bik in Ribi, pogosto nastane občutek bližine, ki ga je težko razložiti. Medtem ko so Ribi znane po svoji čustvenosti, intuiciji in nežnosti, Bik v odnos prinaša občutek stabilnosti, zanesljivosti in varnosti.

Prav zaradi tega se njuni energiji pogosto zelo lepo dopolnjujeta. Ribi v Biku vidijo osebo, ob kateri se lahko sprostijo in počutijo sprejete, Bik pa v Ribah najde toplino in razumevanje, ki ju pogosto pogreša.

Privlačnost med njima ni samo fizična.
Privlačnost med njima ni samo fizična.FOTO: Shutterstock

Drug v drugem najdeta tisto, kar iščeta

Ribe hrepenijo po globoki čustveni povezanosti. Ne zanimajo jih površinski odnosi, ampak nekdo, ki jih bo zares razumel. Bik pa si želi iskrenosti, stabilnosti in občutka doma.

Ko se njuni pričakovanji srečata, lahko nastane odnos, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in medsebojni podpori. Oba cenita bližino in predanost, zato v odnos običajno vstopata z resnimi nameni.

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Privlačnost ni samo fizična

Pri tem paru ne gre le za fizično privlačnost. Astrologi poudarjajo, da med njima pogosto nastane tudi močna čustvena povezanost. 

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Bik obožuje dotik, nežnost in skupne trenutke, medtem ko Ribi iščejo občutek, da so z drugo osebo povezane na globlji ravni. Zaradi tega se njun odnos pogosto razvija naravno in brez velikih dram.

Privlačnost med njima je neustavljiva.
Privlačnost med njima je neustavljiva.FOTO: Shutterstock

Zakaj imajo dobre možnosti za dolgoročno srečo?

Čeprav popolnih partnerstev ni, imajo Ribi in Bik številne skupne vrednote. Oba si želita občutka varnosti, iskrenega odnosa in partnerja, na katerega se lahko zaneseta.

Prav zato astrologi ta par pogosto omenjajo med najbolj kompatibilnimi kombinacijami zodiaka. Njuna zveza temelji na ravnovesju med čustvi in stabilnostjo, kar je kombinacija, ki lahko zdrži tudi preizkus časa.

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Katera znamenja se še dobro ujamejo v ljubezni?

Poleg Rib in Bika astrologi pogosto omenjajo tudi druge kombinacije:

Rak in Škorpijon

Povezuje ju močna čustvena inteligenca. Oba znamenja si želita globoke povezanosti, zvestobe in občutka varnosti.

Tehtnica in Dvojčka

Gre za znamenji, ki ju povezuje odlična komunikacija. Skupaj se redko dolgočasita in se pogosto hitro ujameta.

Lev in Strelec

Med njima običajno hitro preskoči iskrica. Združujejo ju energija, optimizem in ljubezen do novih doživetij.

Devica in Kozorog

To je eden najbolj stabilnih parov zodiaka. Oba cenita zanesljivost, predanost in dolgoročne cilje.

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Več o teh in še nekaterih drugih kombinacijah si lahko preberete TUKAJ!

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