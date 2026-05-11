3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen

Dvojčka – nepričakovano poznanstvo, ki bo hitro postalo nekaj več
Dvojčki bodo ta teden izžarevali posebno energijo, zaradi katere bodo hitro pritegnili pozornost. Veliko bo spontanih pogovorov, sporočil in druženj, med katerimi se lahko rodi nova simpatija. Najbolj zanimivo je, da se bo povezava zgodila popolnoma naravno, brez pretiranega truda.
Nekdo jih bo navdušil predvsem z iskrenostjo in smislom za humor. Samski dvojčki bi lahko začutili metuljčke že po prvem srečanju, tisti v razmerju pa bodo s partnerjem znova našli igrivost in bližino, ki sta jo nekoliko pogrešala.
Tehtnica – srce bo končno pripravljeno na nov začetek
Tehtnice bodo v tem tednu bolj odprte za ljubezen kot v zadnjih mesecih. Nekdo iz njihove okolice bo pokazal več zanimanja, kot so pričakovale, kar bo tehtnicam povrnilo samozavest in občutek za romantiko.
Možen je začetek nežnega in počasnega odnosa, ki bo temeljil predvsem na zaupanju in prijetni energiji. Prav iskren pogovor ali nepričakovano povabilo lahko pomeni začetek zgodbe, ki bo trajala dlje, kot se zdi na prvi pogled.
Ribi – čustva bodo močnejša kot običajno
Ribe bodo ta teden zelo povezane s svojimi občutki, zato bodo hitro prepoznale osebo, ob kateri se počutijo varno in sproščeno. Privlačnost ne bo površinska, ampak globoka in iskrena, kar bo ribam še posebej pomembno.
Nekdo jim bo pokazal pozornost na zelo nežen način skozi majhne geste, dolge pogovore ali podporo v pravem trenutku. Prav zaradi tega se lahko razvije posebna bližina, ki bo ribam dala občutek, da so končno našle nekaj resničnega.
