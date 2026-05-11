3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen

11. 05. 2026 04.00
Ljubezen pogosto pride takrat, ko jo najmanj pričakujemo – skozi naključen pogovor, spontano srečanje ali pogled, ki traja nekoliko dlje. Teden od 11. do 17. maja 2026 bo za nekatera astrološka znamenja še posebej čustven in poln novih poznanstev, ki lahko prerastejo v nekaj več.

Dvojčka – nepričakovano poznanstvo, ki bo hitro postalo nekaj več

Dvojčki bodo ta teden izžarevali posebno energijo, zaradi katere bodo hitro pritegnili pozornost. Veliko bo spontanih pogovorov, sporočil in druženj, med katerimi se lahko rodi nova simpatija. Najbolj zanimivo je, da se bo povezava zgodila popolnoma naravno, brez pretiranega truda.

Nekdo jih bo navdušil predvsem z iskrenostjo in smislom za humor. Samski dvojčki bi lahko začutili metuljčke že po prvem srečanju, tisti v razmerju pa bodo s partnerjem znova našli igrivost in bližino, ki sta jo nekoliko pogrešala.

DvojčkaFOTO: Dreamstime

Tehtnica – srce bo končno pripravljeno na nov začetek

Tehtnice bodo v tem tednu bolj odprte za ljubezen kot v zadnjih mesecih. Nekdo iz njihove okolice bo pokazal več zanimanja, kot so pričakovale, kar bo tehtnicam povrnilo samozavest in občutek za romantiko.

Možen je začetek nežnega in počasnega odnosa, ki bo temeljil predvsem na zaupanju in prijetni energiji. Prav iskren pogovor ali nepričakovano povabilo lahko pomeni začetek zgodbe, ki bo trajala dlje, kot se zdi na prvi pogled.

TehtnicaFOTO: iStock

Ribi – čustva bodo močnejša kot običajno

Ribe bodo ta teden zelo povezane s svojimi občutki, zato bodo hitro prepoznale osebo, ob kateri se počutijo varno in sproščeno. Privlačnost ne bo površinska, ampak globoka in iskrena, kar bo ribam še posebej pomembno.

Nekdo jim bo pokazal pozornost na zelo nežen način skozi majhne geste, dolge pogovore ali podporo v pravem trenutku. Prav zaradi tega se lahko razvije posebna bližina, ki bo ribam dala občutek, da so končno našle nekaj resničnega.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop ljubezenski horoskop ta teden astrologija ljubezen znamenja
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

