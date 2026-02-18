Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop znamenja

Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje

N. Č.
18. 02. 2026 11.20
0

Prehod Sonca v Ribe, ki se bo zgodil prav danes, 18. februarja, prinaša astrološko spremembo. Za štiri znake zodiaka – Ribe, Raka, Bika in Kozoroga – se začenja izjemno ugodno obdobje, polno sočutja in novih priložnosti.

18. februarja, ko bo Sonce vstopilo v znamenje rib, se začenja novo astrološko obdobje. Ta sprememba prinaša nov val sočutja, kreativnosti ter obilja. Ta čas prinaša drugačno perspektivo – svet postaja prostor globljega razumevanja in empatije. Energija Sonca v Ribah spodbuja, da se medsebojno povezujemo na bolj človeški ravni, zato dobrota in ljubezen v tem obdobju močneje odmevata, kot navaja Tportal.

Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Preberi še
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače

Na katera 4 znamenja bo ta prehod najbolj vplival?

Ribi

Ribe bodo v tem času svet doživljale zelo empatično. Opazile bodo ljubezen povsod okoli sebe, kar jim bo ogrelo srce, kot poroča Tportal. Začetek njihove sezone jim prinaša priložnosti, ki so varne, kar jim bo omogočilo občutek miru. Življenje bo za njih postalo lepše in ta spremenjena perspektiva bo zanje največji blagoslov. Tudi njihovi kreativni napori bodo končno obrodili sadove, saj jih vesolje podpira. Ribe bodo torej občutile globoko izpopolnjenost, ki bo vodila do realizacije dolgoletnih sanj, še dodaja Tportal.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime

Rak

Čeprav so se Raki v zadnjem času soočali z mnogimi primeri pohlepa in sebičnosti, se bodo zdaj postavili na stran resnice in pravice, kot opozarja Tportal. Z vstopom Sonca v Ribe bodo svojo naravno karizmo izrazili na načine, ki bodo pomirili ljudi okoli njih. Včasih si oseba želi le udobja in sprejetosti, Raki pa bodo to nudili. So tisti prijatelji, ki se pojavijo, ko jih najbolj potrebuješ, in na katere se lahko drugi zanesejo, da jih spomnijo, da so ljudje vredni ljubezni in da ima sočutje resničen namen.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Bik

Za Bike prinaša vstop Sonca v Ribe takojšnje olajšanje, pravi preblisk sreče, kar bo izjemno dobrodošlo. Občutek prizemljenosti in varnosti bo poskrbel, da se bo vse zdelo mogoče, izboljšalo se jim bo razpoloženje, povečala pa se bo tudi vitalnost. Sezona rib jih bo naredila še posebej samozavestne in sposobne, kot Tportal. Z rastjo energije pa se bo pojavila tudi želja po usmerjanju tega zagona v kreativne projekte. To je idealen čas, da se posvetite hobiju ali raziskovanju nečesa, kar vas navdušuje. Je tudi odličen trenutek za preizkušanje nečesa novega.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bikFOTO: Dreamstime

Kozorog

Z vstopom Sonca v Ribe bodo Kozorogi končno izkusili dolgo iskan mir. Ne bodite presenečeni, če boste prejeli priznanje za nekaj, kar ste storili in za kar ste mislili, da nihče ni opazil, saj vam to obdobje prinaša velike, nepričakovane nagrade.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenjeFOTO: iStock
Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
astrologija horoskop Ribe srečno obdobje rak bik kozorog znamenja
Horoskop znamenja

Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517