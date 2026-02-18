Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje

18. februarja, ko bo Sonce vstopilo v znamenje rib, se začenja novo astrološko obdobje. Ta sprememba prinaša nov val sočutja, kreativnosti ter obilja. Ta čas prinaša drugačno perspektivo – svet postaja prostor globljega razumevanja in empatije. Energija Sonca v Ribah spodbuja, da se medsebojno povezujemo na bolj človeški ravni, zato dobrota in ljubezen v tem obdobju močneje odmevata, kot navaja Tportal.
Na katera 4 znamenja bo ta prehod najbolj vplival?
Ribi
Ribe bodo v tem času svet doživljale zelo empatično. Opazile bodo ljubezen povsod okoli sebe, kar jim bo ogrelo srce, kot poroča Tportal. Začetek njihove sezone jim prinaša priložnosti, ki so varne, kar jim bo omogočilo občutek miru. Življenje bo za njih postalo lepše in ta spremenjena perspektiva bo zanje največji blagoslov. Tudi njihovi kreativni napori bodo končno obrodili sadove, saj jih vesolje podpira. Ribe bodo torej občutile globoko izpopolnjenost, ki bo vodila do realizacije dolgoletnih sanj, še dodaja Tportal.
Rak
Čeprav so se Raki v zadnjem času soočali z mnogimi primeri pohlepa in sebičnosti, se bodo zdaj postavili na stran resnice in pravice, kot opozarja Tportal. Z vstopom Sonca v Ribe bodo svojo naravno karizmo izrazili na načine, ki bodo pomirili ljudi okoli njih. Včasih si oseba želi le udobja in sprejetosti, Raki pa bodo to nudili. So tisti prijatelji, ki se pojavijo, ko jih najbolj potrebuješ, in na katere se lahko drugi zanesejo, da jih spomnijo, da so ljudje vredni ljubezni in da ima sočutje resničen namen.
Bik
Za Bike prinaša vstop Sonca v Ribe takojšnje olajšanje, pravi preblisk sreče, kar bo izjemno dobrodošlo. Občutek prizemljenosti in varnosti bo poskrbel, da se bo vse zdelo mogoče, izboljšalo se jim bo razpoloženje, povečala pa se bo tudi vitalnost. Sezona rib jih bo naredila še posebej samozavestne in sposobne, kot Tportal. Z rastjo energije pa se bo pojavila tudi želja po usmerjanju tega zagona v kreativne projekte. To je idealen čas, da se posvetite hobiju ali raziskovanju nečesa, kar vas navdušuje. Je tudi odličen trenutek za preizkušanje nečesa novega.
Kozorog
Z vstopom Sonca v Ribe bodo Kozorogi končno izkusili dolgo iskan mir. Ne bodite presenečeni, če boste prejeli priznanje za nekaj, kar ste storili in za kar ste mislili, da nihče ni opazil, saj vam to obdobje prinaša velike, nepričakovane nagrade.
Vir: tportal.hr
