4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni

N. Č.
19. 02. 2026 10.48
0

Začela se je sezona rib, kmalu pa bomo vstopili tudi v obdobje retrogradnega Merkurja, ki bo kot običajno močno premešal štrene. Kombinacijo obdobja rib in retrogradnega Merkurja bodo na ljubezenskem področju še posebej občutili naslednji štirje znaki.

Ribi

Ribe so v tem trenutku najbolj ranljive, saj jim sezona njihovega znaka prinaša izjemno močne ljubezenske impulze. Težko je ločiti med resničnim življenjem in fantazijo o idealni ljubezni, zato se lahko zaljubijo v idejo osebe, ne pa v osebo samo, poroča Tportal. To jih lahko potegne v skrivnostna ali celo nemogoča razmerja, kjer je veliko lažnih obljub in upanja, ki nikoli ne bo uresničeno. Na koncu jim običajno ostaneta le grenak priokus in bolečina ob izgubi.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime

Rak

Rake lahko sezona rib popelje nazaj k preteklim ljubeznim, ki še niso bile povsem razrešene, piše Tportal. Raki namreč lahko idealizirajo te stare zgodbe in se znajdejo v skušnjavi, da ponovno oživijo odnos, ki je v resnici že davno končan. Občutek nostalgije lahko zamegli njihovo presojo in povzroči, da pozabijo, zakaj je omenjena zveza sploh propadla. Namesto da bi našli mir v sedanji ljubezni, se potapljajo v spomine na stare čase, kar je čustveno tvegano in lahko prinese več bolečine kot sreče.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Devica

Za devico sezona rib prinaša notranje nasprotje med razumom in srcem, piše Tportal. Ko ji partner ali potencialni partner pošilja nejasne signale, se lahko znajde v vrtincu negotovosti in zmede. Ta nejasnost jo lahko potisne v objem k nekomu, ki je sicer čustveno nedostopen ali celo že zavezan, saj devica ne želi videti opozorilnih znakov ali pa želi osebo 'popraviti'. Tak pristop pa jo lahko vodi v čustveno izčrpavajoče situacije, kjer je razočaranje skoraj neizogibno.

Devica
DevicaFOTO: Dreamstime

Škorpijon

Škorpijon pa v tem obdobju lahko začuti močnejšo privlačnost do zapletenih in tvegano nabitih situacij. Intenzivna strast, drama in skrivnosti postanejo magnet za njihove občutke, piše Tportal. Namesto preprostih in jasnih povezav jih lahko pritegnejo tisti odnosi, ki so "prepovedani", zahtevni ali kršijo družbene norme. Ravno zaradi tega se lahko znajdejo v središču ljubezenskega škandala, ki nikakor ne bo imel srečnega konca.

Škorpijon
ŠkorpijonFOTO: iStock
Vir: tportal.hr

Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje

