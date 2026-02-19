4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni

Ribi

Ribe so v tem trenutku najbolj ranljive, saj jim sezona njihovega znaka prinaša izjemno močne ljubezenske impulze. Težko je ločiti med resničnim življenjem in fantazijo o idealni ljubezni, zato se lahko zaljubijo v idejo osebe, ne pa v osebo samo, poroča Tportal. To jih lahko potegne v skrivnostna ali celo nemogoča razmerja, kjer je veliko lažnih obljub in upanja, ki nikoli ne bo uresničeno. Na koncu jim običajno ostaneta le grenak priokus in bolečina ob izgubi.

icon-expand Ribi FOTO: Dreamstime

Rak

Rake lahko sezona rib popelje nazaj k preteklim ljubeznim, ki še niso bile povsem razrešene, piše Tportal. Raki namreč lahko idealizirajo te stare zgodbe in se znajdejo v skušnjavi, da ponovno oživijo odnos, ki je v resnici že davno končan. Občutek nostalgije lahko zamegli njihovo presojo in povzroči, da pozabijo, zakaj je omenjena zveza sploh propadla. Namesto da bi našli mir v sedanji ljubezni, se potapljajo v spomine na stare čase, kar je čustveno tvegano in lahko prinese več bolečine kot sreče.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Devica

Za devico sezona rib prinaša notranje nasprotje med razumom in srcem, piše Tportal. Ko ji partner ali potencialni partner pošilja nejasne signale, se lahko znajde v vrtincu negotovosti in zmede. Ta nejasnost jo lahko potisne v objem k nekomu, ki je sicer čustveno nedostopen ali celo že zavezan, saj devica ne želi videti opozorilnih znakov ali pa želi osebo 'popraviti'. Tak pristop pa jo lahko vodi v čustveno izčrpavajoče situacije, kjer je razočaranje skoraj neizogibno.

icon-expand Devica FOTO: Dreamstime

Škorpijon

Škorpijon pa v tem obdobju lahko začuti močnejšo privlačnost do zapletenih in tvegano nabitih situacij. Intenzivna strast, drama in skrivnosti postanejo magnet za njihove občutke, piše Tportal. Namesto preprostih in jasnih povezav jih lahko pritegnejo tisti odnosi, ki so "prepovedani", zahtevni ali kršijo družbene norme. Ravno zaradi tega se lahko znajdejo v središču ljubezenskega škandala, ki nikakor ne bo imel srečnega konca.

icon-expand Škorpijon FOTO: iStock

Horoskop Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Kaj ti napovedujejo zvezde? Kakšen teden je pred tabo? Prijavi se na e-novičke z najbolj aktualnimi horoskopi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.