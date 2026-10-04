Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni

Oven

Pred vami je teden, v katerem boste polne zagona in želje po napredku. V službi ali pri študiju se vam obeta priložnost, da pokažete svoje sposobnosti. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil pohvalo ali podporo. V ljubezni se izogibajte prenagljenim zaključkom in si vzemite čas za pogovor. Konec tedna prinaša več sproščenosti in druženja.

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Bik

Teden bo zaznamovan z iskanjem ravnovesja med obveznostmi in osebnim življenjem. Če boste preveč energije namenile drugim, lahko pozabite nase. Na finančnem področju se obeta dobra novica ali občutek večje varnosti. Ljubezenski odnosi bodo harmonični, še posebej proti koncu tedna.

Dvojčka

Za vas bo to zelo družaben teden. Pričakujete lahko več pogovorov, srečanj in zanimivih naključij. Nekdo iz preteklosti se lahko znova oglasi. V ljubezni bo pomembno, da jasno poveste, kaj si želite. Vikend bo idealen za krajši izlet ali spremembo okolja.

Rak

Čustva bodo ta teden v ospredju. Zvezde vam svetujejo, da poslušate svojo intuicijo, saj vas bo vodila v pravo smer. Na delovnem področju boste morale pokazati nekaj več samozavesti. V ljubezni boste hrepenele po bližini in iskrenosti. Nedelja bo odlična za počitek in polnjenje energije.

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Lev

Pred vami je teden, ko boste težko ostale neopažene. Vaša energija bo privlačila ljudi in odpirala nova vrata. Še posebej uspešne boste pri projektih, kjer sta pomembna ustvarjalnost in nastopanje. V ljubezni se obetajo prijetna presenečenja. Ne pozabite si vzeti časa tudi zase.

Devica

Ta teden vam bo pisan na kožo. Organiziranost, natančnost in potrpežljivost vam bodo pomagale doseči zastavljene cilje. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se bo končno začelo razpletati v vašo korist. Na čustvenem področju bodo pomembne iskrene besede.

Tehtnica

Teden bo za vas eden lepših v zadnjem času. Sonce v vašem znamenju vam bo dalo dodaten zagon, samozavest in občutek, da ste na pravi poti. Privabljale boste pozornost, podpirali vas bodo ljudje, od katerih to najmanj pričakujete. V ljubezni se lahko zgodi pomemben premik, novo poznanstvo ali poglobitev obstoječega odnosa. Če razmišljate o spremembi, je zdaj pravi trenutek za prvi korak. Vikend prinaša veliko razlogov za zadovoljstvo.

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Škorpijon

Teden bo od vas zahteval nekaj potrpežljivosti. Čeprav boste želele hitre odgovore, se bodo stvari razvijale počasi, vendar v pravo smer. Zaupajte procesu. Nekdo vam bo pokazal svojo iskreno naklonjenost. Proti koncu tedna boste začutile več notranjega miru.

Strelec

Pred vami je zanimiv in dinamičen teden. Želja po novih izzivih bo močna, zato se ne bojte sprejeti priložnosti, ki se vam ponuja. V ljubezni vas lahko preseneti nekdo, ki ga doslej niste gledale na ta način. Konec tedna bo poln dobre energije.

Kozorog

Ta teden boste osredotočene na dolgoročne cilje. Trud, ki ste ga vlagale v preteklosti, bo začel kazati prve rezultate. V odnosih se skušajte nekoliko bolj odpreti in pokazati svoja čustva. Vikend bo primeren za druženje z najbližjimi.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost in izvirnost bosta ta teden na vrhuncu. Odlične ideje bodo prihajale skoraj same od sebe. V službi ali pri osebnih projektih si upajte stopiti korak naprej. V ljubezni bodo pomembni spontanost, humor in iskrenost.

Ribi

Teden vam prinaša več občutka povezanosti s seboj. Vzele si boste čas za razmislek o svojih željah in prioritetah. Nekdo vas bo navdušil s svojo pozornostjo ali prijaznostjo. Konec tedna bo idealen za sprostitev, ustvarjanje in trenutke, ki vas osrečujejo.