Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive

Oven

Ta teden boš čutila več zagona in želje, da stvari končno premakneš z mrtve točke. Na poslovnem področju se ti lahko odpre nova priložnost, vendar ne hiti s končnimi odločitvami. V ljubezni bo pomemben iskren pogovor – povej, kaj si zares želiš. Konec tedna ti prinaša več sproščenosti in prijetno presenečenje.

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Bik

Pred tabo je mirnejši teden, ki ti bo omogočil, da se posvetiš sebi in svojim prioritetam. Nekdo iz tvoje bližine bo od tebe pričakoval več pozornosti, kot si je pripravljena dati. Postavi mejo brez slabe vesti. Samske lahko preseneti zanimivo poznanstvo, predvsem proti koncu tedna.

Dvojčka

Teden bo poln pogovorov, sporočil in novih idej. Nekaj, kar se je sprva zdelo nepomembno, se lahko izkaže za zelo koristno. Na delovnem mestu pazi, da ne prevzameš preveč obveznosti naenkrat. V ljubezni boš potrebovala več jasnosti – manj ugibanja in več neposrednosti ti bo prineslo mir.

Rak

Čustva bodo ta teden nekoliko močnejša, zato boš hitro začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Ne dovoli, da bi tuje skrbi postale tvoje. V službi se lahko pokaže rezultat truda, ki si ga vložila že pred časom. Konec tedna bo primeren za druženje, počitek in čas z osebo, ob kateri se počutiš varno.

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Lev

Tvoja samozavest bo v ospredju in ljudje bodo hitro opazili tvojo energijo. To je dober teden za nastopanje, dogovarjanje in uresničevanje načrtov. V odnosih pa ne poskušaj vedno imeti zadnje besede. Če pokažeš tudi nežnejšo plat, lahko nekoga prijetno presenetiš.

Devica

Ta teden boš želela urediti stvari, ki so se v zadnjem času nekoliko nakopičile. Organizacija ti bo šla dobro od rok, vendar pazi, da ne postaneš prestroga do sebe. Na finančnem področju se obeta več stabilnosti. V ljubezni bo pomemben majhen, iskren trenutek, ki ti lahko veliko pove o odnosu.

Tehtnica

V tvoje življenje prihaja več ravnovesja. Nekaj, glede česar si bila dolgo neodločena, bo počasi dobilo jasnejšo obliko. Na poslovnem področju se izogni nepotrebnim konfliktom in raje poišči kompromis. Samske Tehtnice lahko v drugi polovici tedna pritegne nekdo, ki jih bo presenetil s svojo neposrednostjo.

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Škorpijon

Pred tabo je intenziven teden, v katerem boš marsikaj videla precej bolj jasno kot prej. Nekdo ti morda ne bo povedal vsega, zato zaupaj predvsem dejanjem. Na področju kariere se lahko pojavi priložnost, ki zahteva pogum. V ljubezni bo privlačnost močna, a ne razkrivaj vsega prehitro.

Strelec

Čaka te bolj živahen teden, poln novih načrtov. Morda boš dobila idejo za potovanje, izlet ali projekt, ki ti bo popestril jesenske dni. Pri denarju se izogni impulzivnim nakupom. Na ljubezenskem področju pa bo pomembna spontanost – prijeten trenutek se lahko zgodi takrat, ko ga najmanj pričakuješ.

Kozorog

Teden bo usmerjen predvsem v delo, odgovornost in dolgoročne načrte. Tvoj trud bo opažen, čeprav priznanje morda ne bo prišlo takoj. V zasebnem življenju si vzemi več časa za ljudi, ki ti veliko pomenijo. Če si samska, lahko nekdo iz širšega kroga znancev pokaže več zanimanja, kot si pričakovala.

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Vodnar

Tvoje misli bodo ta teden hitre in polne novih idej. Nekaj, kar se ti je še pred kratkim zdelo nemogoče, bo dobilo bolj realne obrise. Na področju odnosov boš potrebovala več prostora zase, vendar to povej na prijazen način. Konec tedna je odličen za druženje in nekaj spontanega.

Ribi

Teden ti prinaša več občutljivosti, pa tudi veliko ustvarjalnosti. Če imaš kakšno idejo, ki jo že dolgo odlašaš, je zdaj pravi čas, da jo začneš uresničevati. V ljubezni boš iskala predvsem občutek varnosti in iskrenosti. Proti koncu tedna si privošči nekaj časa zase, brez obveznosti in hitenja.