Na to znamenje bo najbolj vplival jutrišnji Sončev mrk

N. Č.
16. 02. 2026 19.00
0

Drugi Mlaj leta 2026, skupaj s Sončevim mrkom in začetkom leta ognjenega konja, prinaša močno energijo za nove začetke in življenjske priložnosti, osredotočene na svobodo in inovacije. Preverite, v katerem znamenju se bo zgodil mlaj in na koga bo najbolj vplival.

17. februarja 2026 se bo zgodil Mlaj v znamenju Vodnarja, ki ga bo spremljal Sončev mrk. Gre za pojav, ki ga nismo doživeli osem let, zato prinaša intenzivno energijo, poroča Tportal. Sočasno se začne tudi kitajsko novo leto, vstopili bomo namreč v leto ognjenega konja.

Več o letu ognjenega konja si lahko preberete TUKAJ!

Mlaj v Vodnarju, Sončev mrk in kitajsko novo leto

Ta kombinacija astroloških vplivov je izjemno močna: Mlaj v Vodnarju je znan po inovativnosti, poudarku na osebni svobodi in spodbujanju transformacije, kar pomeni, da so idealne razmere za nove ideje. Potem je tu še Sončev mrk, ki simbolizira zaključke in hkrati nove začetke, kar posebej poudarja konec starih vzorcev. Leto ognjenega konja dodaja energijo akcije, poguma in prebijanja omejitev, saj je Konj simbol napredka in svobode.

Čaka nas Sončev mrk!
Čaka nas Sončev mrk!FOTO: Shutterstock

Ta mlaj odpira sezono mrkov, ki naznanja obdobje intenzivnih sprememb.

Zaključki in novi začetki

Astrologinja Rachel Ruth Tate za Vogue poudarja, da kombinacija teh nebesnih pojavov jasno signalizira obdobje zaključkov in intenzivnih novih začetkov. Posebna pozornost se namenja področjem življenja, ki jih vlada znamenje Vodnarja – to so inovativnost, pridobitev osebne svobode ter transformacijske spremembe. Te fundamentalne vrednote bodo v ospredju naših življenjskih odločitev.

Energija Vodnarja, dopolnjena s ciklom ognjenega konja iz kitajske astrologije, deluje kot izjemno močan stimulant za prevzemanje pobude, razvijanje neustrašnosti in dokončno osvoboditev vseh preteklih omejitev. Uporabite torej ta čas za ponoven zagon svojega življenja in postavljanje jasnih, dolgoročnih ciljev.

Čaka nas dolgo obdobje intenzivnih sprememb

Energije omenjenega mlaja in Sončevega mrka pa se ne bodo ustavile 17. februarja. Namesto tega bomo vstopili v obdobje 18 mesecev intenzivnih sprememb, piše Tportal.

Glavne značilnosti tega obdobja so:

Večja želja po doseganju, kjer boste občutili močan notranji nagon po napredku v vseh vidikih življenja, ter rast v ljubezni in odnosih, ko se bodo mnogi želeli izboljšati na področju partnerstev in ljubezni.

Ste pripravljeni na obdobje intenzivnih sprememb?
Ste pripravljeni na obdobje intenzivnih sprememb?FOTO: Adobe Stock

Vpliv Venere

Pomemben bo tudi vpliv Venere, planeta ljubezni in harmonije, ki bo še posebej vplivala na to, kako sprejemamo odločitve, piše Tportal. Ključno je, da so vse odločitve, ki jih sprejmete, avtentične. Vprašajte se, ali odločitev resnično odraža, kdo ste in kaj si želite. Izogibajte se sprejemanju odločitev pod vplivom zunanjih pritiskov. To je čas za gradnjo trdnih temeljev, ki so usklajeni z vašimi resničnimi vrednotami, še dodajajo.

Vir: tportal.hr, vogue.it

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Mlaj v Vodnarju Sončev mrk Leto Ognjenega Konja mrk mlaj vodnar astrologija
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače

KOMENTARJI (0)

