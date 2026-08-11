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Sončni mrk
Horoskop znamenja

Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji

N. Č.
11. 08. 2026 19.39
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12. avgusta 2026 nas čaka popoln sončni mrk v znamenju leva, eden najpomembnejših astroloških dogodkov prihodnjega obdobja. Astrologi ga povezujejo z novimi začetki, pomembnimi odločitvami in nepričakovanimi preobrati, katerih pravi pomen bomo razumeli šele čez čas.

Sončni mrk v levu simbolizira začetek cikla, ki se bo po astroloških razlagah razvijal vse do januarja 2028. Gre za obdobje, v katerem se lahko zgodijo dogodki, ki jih ne moremo povsem načrtovati, vendar pomembno vplivajo na našo prihodnost, piše Forever Conscious.

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Mrki kot prelomnice

Mrki pogosto delujejo kot prelomnice. V naše življenje prinašajo nove ljudi, nove priložnosti in včasih tudi nepričakovane konce. Čeprav se določene spremembe sprva zdijo zahtevne ali celo neprijetne, se pozneje pogosto izkažejo za ključni korak na poti osebne rasti.

Ker se mrk dogaja v znamenju leva, bodo v ospredju samozavest, ustvarjalnost, pogum in želja po izražanju lastne resnice. Marsikdo bo začutil potrebo, da stopi iz ozadja in končno pokaže svoje talente, piše Forever Conscious.

Sončev mrk, 12. avgusta 2026, prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji.
Sončev mrk, 12. avgusta 2026, prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji.FOTO: Shutterstock

Jupiter prinaša dodatno mero sreče

Poseben poudarek tega mrka predstavlja vpliv Jupitra, planeta rasti, optimizma in širjenja obzorij. Njegova energija naj bi številnim pomagala prepoznati priložnosti tam, kjer so doslej videli predvsem ovire, piše Forever Conscious.

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Situacije, ki so se zdele nerešljive, lahko dobijo povsem novo perspektivo. To je čas, ko velja zaupati svojim sposobnostim in ostati odprt za nove možnosti, tudi če končnega rezultata še ne vidimo jasno, še dodajajo.

Na področju kariere in financ se lahko pojavijo zanimive priložnosti za napredovanje, dodatno izobraževanje ali nove projekte. Največ koristi bodo imeli tisti, ki bodo pripravljeni narediti prvi korak.

Čutil se bo tudi vpliv Jupitra.
Čutil se bo tudi vpliv Jupitra.FOTO: Shutterstock

Kako bo mrk vplival na ljubezenske odnose?

Mrk ne bo vplival zgolj na osebne cilje in ambicije, temveč tudi na področje odnosov. Astrološke napetosti med Marsom in Venero bodo mnoge spodbudile k razmisleku o tem, kaj si zares želijo od partnerstva. Za nekatere bo to obdobje večje povezanosti, iskrenih pogovorov in poglobitve odnosa. Drugi pa bi lahko spoznali, da določen odnos ne podpira več njihove osebne rasti.

Pomembno vlogo bo imel tudi Merkur, ki bo pomagal pri jasnejšem izražanju občutkov. Prav zato bo avgust idealen čas za tiste pogovore, ki jih že dolgo odlašamo. Iskrenost in pogum bosta tokrat nagrajena, še dodajajo.

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Kako lahko izkoristimo energijo sončnega mrka?

Sončni mrk simbolično predstavlja nov začetek, zato ga mnogi povezujejo tudi s postavljanjem namer in življenjskih ciljev. To je odličen trenutek za razmislek o tem, kaj si želite ustvariti na področju kariere, zdravja, ljubezni ali osebne rasti.

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Strokovnjaki za astrologijo ob tem opozarjajo, da je pomembno ostati dovolj prilagodljiv. Energija mrkov je namreč močna in pogosto nepredvidljiva, zato ni nujno, da se stvari razvijejo natanko tako, kot si zamislimo. Veliko pomembneje od nadzora je zaupanje procesu in pripravljenost na nove možnosti, ki se lahko pojavijo v povsem nepričakovani obliki.

Sončev mrk, 12. avgusta 2026, prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji.
Sončev mrk, 12. avgusta 2026, prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji.FOTO: Shutterstock

Na katera znamenja bo mrk najbolj vplival?

Levi: začetek novega življenjskega poglavja

Sončni mrk v levu najmočneje vpliva prav na rojene v tem znamenju. Levi bodo v naslednjih mesecih čutili močno potrebo po spremembi, izražanju, ustvarjanju in postavljanju novih osebnih mej. Astrologi poudarjajo, da se lahko odprejo priložnosti, ki bodo zahtevale pogum, a bodo dolgoročno izjemno koristne.

Mrk jim prinaša več samozavesti, jasnejšo vizijo in občutek, da je čas, da stopijo v ospredje. Za mnoge leve bo to začetek novega poglavja, ki se bo razvijalo vse do leta 2028.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Vodnarji: pomembni preobrati v odnosih in partnerstvu

Ker se mrk dogaja na osi Lev–Vodnar, bodo vodnarji občutili močne premike na področju odnosov, partnerstva in osebnih povezav. Mars in Venera ustvarjata napetosti, ki lahko razkrijejo, kaj v odnosu deluje in kaj ne.

Za nekatere vodnarje bo to čas poglobitve, iskrenih pogovorov in večje povezanosti. Drugi pa lahko spoznajo, da določena razmerja ne podpirajo več njihove rasti. Mrk jim prinaša jasnost, ki je morda že dolgo manjkala.

Vodnar
VodnarFOTO: Dreamstime

Kaj je ključno sporočilo mrka?

Ključno sporočilo sončnega mrka v levu je preprosto: ne bojte se sprememb. Če se bodo določena vrata zaprla, to še ne pomeni neuspeha, temveč ustvarjanje prostora za nekaj novega.

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Avgust 2026 bo zato primeren čas za pogumne odločitve, večjo samozavest in sledenje lastnim željam. Mrk nas opominja, da se največje življenjske prelomnice pogosto zgodijo takrat, ko si dovolimo stopiti iz svoje cone udobja. Morda še ne boste videli celotne slike, a prav vsak korak, ki ga boste naredili v tem obdobju, bi lahko pomembno vplival na smer vaše prihodnosti.

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Vir: foreverconscious.com

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