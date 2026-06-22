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Astrologija
Horoskop znamenja

5 astroloških znamenj, ki jih to poletje čaka sreča v ljubezni

N. Č.
22. 06. 2026 04.00
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Poletje 2026 prinaša svežo romantično energijo, nepričakovana srečanja in priložnosti za poglobitev odnosov. Razkrivamo 5 astroloških znamenj, ki jih to poletje čaka največ sreče v ljubezni.

Poletje 2026 bo za številna znamenja prineslo zanimive preobrate, a prav levi, tehtnice, raki, strelci in ribe imajo največ razlogov za optimizem. Če spadate mednje, odprite srce novim priložnostim – zvezde vam bodo v ljubezni še posebej naklonjene.

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Lev

Levi boste to poletje naravnost magnetični. Vaša samozavest, karizma in pozitivna energija bodo privlačili občudovalce na vsakem koraku. Samski lahko pričakujete zanimivo poznanstvo, ki se bo razvilo hitreje, kot ste si predstavljali, medtem ko bodo vezani levi znova odkrili iskrico v svojem odnosu. To bo čas, ko boste v ljubezni preprosto sijali.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Tehtnica

Za tehtnice bo poletje 2026 obdobje harmonije in romantičnih trenutkov. Zvezde vam bodo pomagale pri iskreni komunikaciji, zato boste lažje izrazili svoja čustva in želje. Samske tehtnice lahko preseneti srečanje z osebo, ki bo delila njihove vrednote, medtem ko bodo pari našli nove razloge za skupno veselje in povezanost.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Rak

Raki boste v ospredje postavili srce in čustva, kar vam bo prineslo veliko sreče na ljubezenskem področju. Poletje bo idealno za poglabljanje odnosov in ustvarjanje trdnejših vezi. Tisti, ki iščete ljubezen, boste imeli priložnost spoznati nekoga, ob katerem se boste počutili varno in sprejeto. Intuicija vas bo vodila v pravo smer.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Strelec

Strelci boste to poletje uživali v spontanosti in novih dogodivščinah, ki bodo imele tudi romantičen pridih. Potovanja, druženja in poletni festivali lahko prinesejo usodno srečanje ali nepričakovano ljubezensko zgodbo. Vezani strelci pa boste s partnerjem ustvarili nepozabne spomine, ki bodo še dodatno okrepili vajin odnos.

Strelec
StrelecFOTO: Dreamstime

Ribi

Ribe boste letos poleti še posebej odprte za ljubezen in nežne trenutke. Planetarni vplivi bodo poudarili vašo empatijo in sposobnost povezovanja z drugimi na globlji ravni. Samske ribe lahko pričakujejo romanco, ki se bo razvila povsem naravno, medtem ko bodo pari uživali v obdobju povečane bližine, razumevanja in skupnih sanj.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime
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