Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje

Oven

V tem tednu boš težko mirovala. Imela boš občutek, da se okoli tebe vse premika prepočasi, zato boš sama prevzela pobudo. V ljubezni se obeta bolj strasten konec tedna, posebej če si pripravljena narediti prvi korak. Pri denarju ne sprejemaj odločitev v naglici.

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Bik

Počasi prihaja obdobje večje stabilnosti in tudi samozavesti. Nekdo ti bo pokazal, da si mu pomembnejša, kot si mislila. Na delovnem področju se odpirajo možnosti za nov dogovor ali zanimiv projekt. Nedelja bo odlična za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Teden bo poln komunikacije, novih idej in nenavadnih naključij. Lahko pride do pomembnega sporočila ali srečanja, ki bo vplivalo na tvoje poletje. V ljubezni boš igriva in privlačna, a nekdo bo želel več resnosti. Poslušaj svoje občutke, ne le radovednosti.

Rak

Čustveno boš bolj občutljiva kot običajno, vendar ti bo prav to pomagalo razumeti druge ljudi. Domače okolje bo pomembno središče tedna. V odnosih boš iskala varnost in iskrenost. Proti koncu tedna te čaka prijeten trenutek, ki ti bo ogrel srce.

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Lev

Ta teden boš sijala brez posebnega truda. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in tvoje mnenje. Na ljubezenskem področju se lahko razvije flirt v nekaj bolj resnega. Pazi le, da ne zapraviš preveč energije za ljudi, ki je ne vračajo.

Devica

Veliko stvari boš želela imeti pod nadzorom, vendar te bo življenje prisililo v več spontanosti. V službi se pokaže priložnost za napredek ali priznanje. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj te moti, namesto da vse zadržuješ v sebi.

Tehtnica

Pred tabo je teden odločitev. Nekaj, kar si dolgo odlašala, bo zdaj zahtevalo jasen odgovor. V ljubezni prihaja več romantike, a tudi nekaj ljubosumja. Vikend bo odličen za druženje, glasbo ali večerni pobeg iz rutine.

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Škorpijon

Tvoja energija bo intenzivna in magnetična. Nekdo te bo skušal bolje spoznati, čeprav boš sprva zadržana. Pri delu zaupaj svojim instinktom, ker boš hitro prepoznala, komu lahko verjameš. Konec tedna prinaša pomemben pogovor.

Strelec

Nemir in želja po spremembi bosta zelo močna. Če že dolgo razmišljaš o novem začetku, bo ta teden pravi za prve korake. V ljubezni boš potrebovala več svobode in iskrenosti. Nekdo ti lahko nepričakovano polepša petek.

Kozorog

Teden bo deloven, vendar uspešen. Čeprav boš utrujena, boš zadovoljna z napredkom. V odnosih poskusi pokazati več topline nekdo pogreša tvojo nežnejšo stran. Nedelja bo idealna za umik od obveznosti in tišino.

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Vodnar

Prihajajo nove ideje, zanimivi pogovori in nepričakovani načrti. Nekdo bo v tebi prebudil radovednost, ki je nisi čutila že dolgo. Pri financah bodi nekoliko bolj previdna. V ljubezni se lahko zgodi nekaj zelo spontano.

Ribi

Ta teden boš še posebej intuitivna in čustveno povezana sama s sabo. V ljubezni se odpira možnost za več bližine ali iskren pogovor. Nekdo ti bo zaupal skrivnost. Poskrbi za dovolj spanja in trenutke brez telefona potrebovala boš mir.