Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnost

Oven

Teden bo zaznamovan z novimi začetki. Nekaj, kar si dolgo premlevala, bo dobilo jasnejšo obliko. V odnosih boš pogumnejša in bolj odprta, kar bo prineslo prijetne odzive.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred tabo je umirjen, a zelo stabilen teden. Uspelo ti bo ustvariti red tam, kjer si ga potrebovala. Ob koncu tedna te čaka topel, domač občutek zadovoljstva.

Dvojčka

Teden bo razgiban, komunikacija pa ključ do uspeha. Prejela boš zanimivo povabilo ali informacijo. Sredi tedna se lahko zgodi lep preobrat v tvojo korist.

Rak

Čustva bodo igrala pomembno vlogo, vendar v pozitivnem smislu. Prejela boš podporo, ki te bo povzdignila. Ob koncu tedna si vzemi čas za dom in bližnje.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden prinaša veliko energije in kreativnosti. Nekdo bo opazil tvoje sposobnosti. V četrtek ali petek pride priložnost, ki ti bo dvignila samozavest.

Devica

Stvari se bodo počasi postavile na svoje mesto. Tvoje analitične sposobnosti bodo v ospredju, kar ti bo pomagalo izpeljati nekaj pomembnega. Vikend bo prijetno sproščujoč.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi, tako osebni kot družbeni. Čaka te iskren pogovor, ki bo prinesel jasnost. Energija tedna te bo vodila k večjemu ravnovesju.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred tabo je intenziven, a zelo močan teden. Notranje spoznanje bo vodilo k pomembnemu koraku. V soboto ali nedeljo te čaka močno navdihnjen trenutek.

Strelec

Teden bo optimističen in širše obarvan. Nekaj novega se odpira, predvsem na področju osebne rasti ali potovanj. Sredi tedna boš še posebej navdihnjena.

Kozorog

Naredila boš pomemben napredek na področju, ki ti veliko pomeni. Tvoja trma bo postala tvoja prednost. Vikend ti prinaša prijetno pohvalo ali priznanje.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred tabo je ustvarjalno obarvan teden. Ideje bodo kar vrele iz tebe, kar ti lahko odpre nova vrata. V povezavah z drugimi boš samozavestna in iskrena.

Ribi

Čaka te teden nežnih prehodov in notranjega miru. Nekaj, kar te je obremenjevalo, se bo sprostilo. Ob koncu tedna boš čutila hvaležnost in večji občutek povezanosti.