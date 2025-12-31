3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč

Tehtnica
Tehtnice bodo nocoj povsem v svojem elementu. Po astroloških napovedih jim je naklonjena energija druženja, povezovanja in lahkotnih pogovorov, zato se bodo brez težav znašle v središču dogajanja. Kamor koli bodo šle, bodo privabljale pozornost in ustvarjale prijetno vzdušje, zaradi česar bodo spontana srečanja in nova poznanstva skoraj neizogibna.
Silvestrska noč bo za tehtnice polna smeha, elegance in občutka, da so ob pravem času na pravem mestu. Zanje bo to večer, ko se bodo stvari preprosto odvijale same od sebe, brez napora in z veliko užitka, kot navaja The Cut.
Strelec
Strelci bodo v novo leto vstopili z veliko energije in navdušenja. Za njimi je leto osebne rasti, zato bo silvestrovo priložnost, da vse to proslavijo na svoj, nekoliko pustolovski način. Astrološke napovedi poudarjajo, da jih čaka večer spontanosti, smeha in morda celo nepričakovanih preobratov, ki bodo poskrbeli za nepozabne spomine.
Strelci se ne bodo obremenjevali s tem, ali je noč popolna, temveč se bodo prepustili trenutku, kar jim bo prineslo največ zadovoljstva. Prav takšna sproščenost jim lahko prinese tudi presenetljive romantične ali čustvene trenutke ob prehodu v novo leto, kot izpostavlja The Cut.
Ribi
Za ribe bo silvestrovo imelo prav poseben pomen. Po astroloških napovedih se lahko prav nocoj odprejo priložnosti, ki bodo zaznamovale njihovo leto 2026. Ribe bodo bolj dovzetne za čustva, intuicijo in globlje povezave z ljudmi okoli sebe, zato večer ne bo le zabaven, temveč tudi navdihujoč. Med praznovanjem se lahko zgodi pomemben pogovor, novo poznanstvo ali trenutek jasnosti, ki jim bo dal občutek, da stopajo v novo leto z jasnejšim namenom.
Silvestrovo zanje ne bo le zaključek starega leta, temveč simboličen začetek nečesa novega in obetavnega, kot navaja The Cut.
Vir: thecut.com
