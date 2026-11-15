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Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline

N. Č.
15. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je dinamičen teden, v katerem boste polne novih idej. Na delovnem področju boste želele prevzeti pobudo, a pazite, da ne boste prehitro sklepale. V ljubezni se obeta več strasti, samske pa lahko preseneti zanimivo poznanstvo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Po nekoliko napornih tednih boste začele bolj zaupati svojemu občutku. Finance bodo v ospredju, zato je primeren čas za načrtovanje prihodnjih nakupov ali večjih odločitev. V odnosih vas čaka več topline in iskrenosti.

Dvojčka

Teden bo poln komunikacije, srečanj in novih informacij. Nekdo vam lahko ponudi zanimivo priložnost, vendar si pred odgovorom vzemite nekaj časa za razmislek. V ljubezni bodo najuspešnejše tiste, ki bodo povedale, kaj si zares želijo.

Rak

Čustva bodo nekoliko intenzivnejša kot običajno, vendar vas bodo vodila v pravo smer. Družinski odnosi bodo zahtevali več pozornosti, a že manjša gesta lahko izboljša vzdušje. Ob koncu tedna si privoščite več počitka.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bo vaša samozavest. Ta teden boste pripravljene stopiti iz cone udobja in pokazati svoje sposobnosti. Nekdo bo opazil vaš trud. V ljubezni se obeta romantičen trenutek, ki vam bo polepšal dneve.

Devica

Teden vam prinaša občutek, da stvari končno prihajajo na svoje mesto. Lažje boste organizirale vsakdanje obveznosti in zaključile nekaj, kar vas že dolgo bremeni. V ljubezni bodo pomembni majhni znaki pozornosti.

Tehtnica

Na področju odnosov boste morale sprejeti pomembno odločitev. Poslušajte svoje srce, a ne prezrite dejstev. Teden je ugoden za ustvarjalne projekte, nakupe za dom in druženje s prijateljicami.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Če boste imele občutek, da nekaj ni tako, kot se zdi na prvi pogled, mu zaupajte. V službi ali pri osebnih projektih boste naredile korak naprej, ki bo pomembnejši, kot se zdi zdaj.

Strelec

Pred vami je optimističen teden. Čakajo vas prijetni pogovori, nova poznanstva in morda celo spontana dogodivščina. Samske boste izžarevale posebno privlačnost, vezane pa boste želele v odnos vnesti več spontanosti.

Kozorog

Teden vas bo spodbudil k razmisleku o prihodnosti. Nekaj, kar ste dolgo načrtovale, bi lahko končno začele uresničevati. Pomembno bo, da ne podcenjujete svojih dosežkov. Ob koncu tedna si vzemite več časa zase.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nova ideja ali nepričakovan pogovor lahko spremeni vaš pogled na določeno situacijo. Ne bojte se razmišljati drugače od drugih. V ljubezenskem življenju bo pomembna iskrenost, tudi če bo sprva nekoliko neprijetna.

Ribi

Vaša občutljivost bo ta teden tudi vaša največja prednost. Nekdo v vaši bližini bo potreboval podporo, vi pa boste znale najti prave besede. Kreativnost bo na vrhuncu, zato je čas odličen za ustvarjalne projekte in nove začetke.

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