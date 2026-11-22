Oven

Pred vami je dinamičen teden, poln novih idej in izzivov. V službi boste želele stvari pospešiti, vendar ne bodo vsi sledili vašemu tempu. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, ki vam bo polepšalo konec tedna. Samske ovnice bi lahko spoznale nekoga, ki bo takoj pritegnil njihovo pozornost.

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Bik

Po obdobju večjih obremenitev boste končno našle nekaj več miru. Ta teden bo idealen za urejanje financ, domačih zadev in načrtov za december. V ljubezni se boste želele bolj odpreti in povedati, kaj vas v resnici teži. Iskrenost bo nagrajena.

Dvojčka

Komunikacija bo vaše najmočnejše orožje. Marsikaj boste dosegle zgolj s pravimi besedami ob pravem času. Nekdo iz preteklosti bi se lahko znova pojavil v vašem življenju. Preden sprejmete pomembno odločitev, dobro premislite, kaj si zares želite.

Rak

Čustva bodo ta teden še posebej intenzivna. Določena situacija vas bo spodbudila, da se postavite zase in jasno izrazite svoje potrebe. V partnerstvu se obetajo pomembni pogovori o prihodnosti. Samske rakice boste opazile, da nekdo že nekaj časa kaže zanimanje za vas.

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Lev

Končno boste dobile občutek, da ste spet v središču dogajanja. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste privlačile pozornost na vsakem koraku. V službi se lahko pojavi zanimiva priložnost za napredovanje ali nov projekt. V ljubezni bo pomembno predvsem zaupanje.

Devica

Ta teden vas bo nagradil za trud, ki ste ga vlagale v zadnjih mesecih. Nekdo bo opazil vaše sposobnosti in vam namenil priznanje, ki ga že dolgo čakate. V zasebnem življenju si vzemite več časa zase. Ni treba vedno skrbeti za vse druge.

Tehtnica

Tehtnice obračajo nov list. Imeli boste občutek, da se počasi odpira poglavje, na katerega ste čakali že nekaj časa. Nekateri pogovori, naključna srečanja ali odločitve bodo sprožili verižno reakcijo dogodkov, ki vas bo vodila v novo smer. Zaupajte spremembam, tudi če sprva ne boste videle celotne slike.

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Škorpijon

Čas je, da zaključite poglavje, ki vas že predolgo bremeni. Teden vam prinaša moč, odločnost in jasen pogled na situacijo. Na finančnem področju bodite pozorne na podrobnosti. V ljubezni pa vas čaka občutek olajšanja in več notranjega miru.

Strelec

Sonce v vašem znamenju vam prinaša dodatno energijo in optimizem. Počutile se boste pripravljene na nove izzive in spremembe. Nekdo vas bo navdušil s svojo iskrenostjo. Konec tedna je idealen za krajši izlet ali spontano dogodivščino.

Kozorog

Teden bo od vas zahteval nekaj potrpežljivosti, vendar se bo trud izplačal. Delovne obveznosti bodo v ospredju, a ne pozabite tudi na počitek. Nek pogovor vam bo odprl oči in pokazal rešitev, ki je prej niste videle. V ljubezni se obeta več topline.

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Vodnar

Nepričakovane novice bodo premešale vaše načrte, vendar bodo spremembe dolgoročno pozitivne. Ta teden boste posebej ustvarjalne in polne zanimivih idej. Nekdo bo pokazal veliko zanimanja za vaše mnenje. V ljubezni bo pomembno, da ne skrivate svojih občutkov.

Ribi

Intuicija bo vaš najzanesljivejši kompas. Če vas nekaj opozarja, da določena situacija ni prava za vas, temu občutku zaupajte. V ljubezni se nakazuje več romantike in nežnosti. Konec tedna bo primeren za sprostitev, druženje z bližnjimi in polnjenje baterij pred decembrom.