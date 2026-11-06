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Astrologija
Horoskop znamenja

Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni

N. Č.
06. 11. 2026 08.23
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Astrologi se strinjajo, da ta tri znamenja čaka še posebej dober vikend. Obeta se jim več optimizma, prijetnih presenečenj, novih priložnosti in predvsem občutek, da se stvari premikajo v pravo smer.

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Medtem ko se Merkur in Venera počasi približujeta koncu retrogradnega obdobja, številni astrološki portali napovedujejo izjemno ugoden konec tedna za določena znamenja. Astrologi na portalih YourTango, Collective World in AstroStyle izpostavljajo predvsem tri znamenja, ki bodo v teh dneh deležna dodatne podpore zvezd, več optimizma in prijetnih presenečenj.

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Če verjamete astrologiji, bi lahko bil to eden najlepših jesenskih vikendov prav za naslednja tri znamenja.

Lev

Levi bodo ta vikend naravnost blesteli. Po napovedih astrologov jim zvezde prinašajo več samozavesti, navdiha in priložnosti za nova poznanstva. Na portalu YourTango poudarjajo, da bo vpliv Jupitra in ugodnih luninih povezav okrepil njihov občutek, da je mogoče prav vse. Posebej uspešni bodo pri druženju, ustvarjalnih projektih in dejavnostih, kjer bodo lahko pokazali svoje talente.

Tudi astrologi portala Collective World napovedujejo prijetna presenečenja. Nekoga lahko navdušijo s svojim delom, projektom ali idejo, kar bi lahko odprlo vrata novim priložnostim. Če ste rojeni v znamenju leva, ta vikend nikar ne ostajajte doma.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Devica

Device čaka vikend, ki bi jim lahko prinesel občutek, da se stvari končno sestavljajo na pravo mesto. Astrologi napovedujejo več jasnosti glede osebnih ciljev, financ in odnosov. Po pisanju portala YourTango bodo prav device med znamenji, ki bodo najlažje prepoznale, kaj jim koristi in česa ne potrebujejo več.

Poleg tega jim planeti pomagajo pri ustvarjanju novih povezav. Dober čas je za srečanja s prijatelji, obisk dogodkov ali vključevanje v nove aktivnosti. Tisti, ki so v zadnjih tednih dvomili vase, bi lahko prav ta vikend dobili pomembno potrditev, da so na pravi poti.

Devica
DevicaFOTO: Dreamstime

Tehtnica

Če obstaja znamenje, ki bo ta vikend še posebej uživalo v ljubezni in družabnem življenju, so to tehtnice. Astrologi poudarjajo, da jim Venera prinaša dodatno privlačnost, harmonijo in možnost za nova poznanstva ali poglobitev obstoječih odnosov. Po napovedih portala YourTango je pred njimi obdobje vračanja samozavesti in notranjega ravnovesja.

Tudi Collective World izpostavlja tehtnice kot eno najbolj srečnih znamenj prihajajočega vikenda. Naključna povabila, zanimivi pogovori ali nova poznanstva bi se lahko razvila v nekaj veliko večjega. Največ sreče bodo imele tiste tehtnice, ki si bodo dovolile biti spontane in odprte za nove izkušnje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock
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