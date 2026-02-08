Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost

Oven

Teden bo dinamičen in poln manjših izzivov, ki te bodo učili potrpežljivosti. Na začetku boš želela vse takoj, proti koncu tedna pa boš ugotovila, da je počasnejši tempo tisti, ki ti prinese največ miru. V ljubezni se odpira prostor za iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj neizrečenega.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred tabo je teden, v katerem boš hrepenela po stabilnosti in notranjem miru. Dobro ti bo delo, če boš poskrbela zase in za svoje meje. V odnosih se lahko pojavi več topline, še posebej, če si boš dovolila pokazati svojo nežnejšo plat.

Dvojčka

Teden bo poln misli, pogovorov in idej. Nekdo te lahko preseneti z zanimivim predlogom ali novico. V ljubezni boš želela več igrivosti in spontanosti, kar bo odnosom dalo svežino.

Rak

Čustva bodo v tem tednu v ospredju. Nekaj iz preteklosti se lahko znova odpre, a tokrat boš nanj gledala z več zrelosti. V odnosih bo pomembno, da ne skrivaš občutkov, ampak jih deliš na nežen način.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden bo prinesel več samozavesti in občutek, da si opažena. Nekdo bo cenil tvoj trud in energijo. V ljubezni se obeta več topline, komplimentov in lepih trenutkov, ki ti bodo dali občutek varnosti.

Devica

Pred tabo je teden urejanja, tako zunaj kot znotraj sebe. Dobro ti bo delo, če boš nekaj dokončala ali postavila jasne meje. V ljubezni boš želela več jasnosti in stabilnosti.

Tehtnica

Teden bo obarvan z željo po ravnovesju in harmoniji. Lahko se znajdeš v situaciji, kjer boš morala izbrati med sabo in pričakovanji drugih. V odnosih se obeta lep, pomirjujoč pogovor.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred tabo je čustveno bogat teden. Nekaj se bo razjasnilo, kar te je že dlje časa tiho spremljalo. V ljubezni se odpira možnost za globlji stik, če si boš dovolila ranljivost.

Strelec

Teden bo lahkoten, a poučen. Želela boš več svobode in prostora zase. V odnosih bo pomembno, da ne bežiš pred pogovorom, ampak ga sprejmeš kot priložnost za več bližine.

Kozorog

Pred tabo je teden odgovornosti, a tudi notranjega zadovoljstva. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost. V odnosih bo pomembno, da pokažeš tudi svojo čustveno plat, ne samo praktične.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden bo poln idej in nepričakovanih misli. Nekaj v tebi bo želelo spremembo ali vsaj drugačen pogled na situacijo. V ljubezni se lahko zgodi lep preobrat ali presenetljiv pogovor.

Ribi

Teden bo sanjav, a tudi zelo čuten. Intuicija ti bo pomagala pri odločitvah. V odnosih boš hrepenela po nežnosti, razumevanju in občutku, da si slišana.