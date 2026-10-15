Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana

Oktober 2026 prinaša eno najmočnejših astroloških obdobij za vračanje ljudi iz preteklosti. Retrogradna Venera v znamenju Škorpijona odpira stare čustvene zgodbe, astrološki viri pa opozarjajo, da lahko številni v tem času prejmejo nepričakovano sporočilo, srečajo nekdanjo ljubezen ali končno dobijo odgovore, ki jih že dolgo iščejo.

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Po mnenju astrologov bo ta energija še posebej močno vplivala na tri znamenja, pri katerih se lahko do konca oktobra znova odpre poglavje, za katero so mislili, da je že zdavnaj zaključeno.

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Škorpijon

Če obstaja znamenje, ki bo v drugi polovici oktobra najtežje ušlo preteklosti, je to prav Škorpijon. Razlog tiči v dejstvu, da se retrogradna Venera nahaja v vašem znamenju, kar po navedbah astroloških portalov pogosto prinaša vračanje nekdanjih partnerjev, starih simpatij in nerazrešenih čustev. Nekdo, ki je nekoč igral pomembno vlogo v vašem življenju, bi se lahko znova pojavil. Morda bo šlo za sporočilo na družbenih omrežjih, nepričakovan telefonski klic ali srečanje, ki bo prebudilo spomine, za katere ste verjeli, da so že zbledeli. Astrologi svetujejo, da ne hitite z odločitvami. Včasih se nekdo iz preteklosti vrne zato, da bi dobili odgovore, ne pa nujno zato, da bi z njim začeli novo zgodbo.

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Bik

Tudi Biki boste med znamenji, ki jih lahko preseneti oseba iz preteklosti. Oktobrski astrološki vplivi bodo močno osvetlili področje odnosov in partnerstev, zato boste več razmišljali o ljudeh, ki so v vašem življenju pustili poseben pečat. Po navedbah astrologov lahko prav konec oktobra pride do ponovnega stika z nekom, s katerim se je zgodba zaključila prej, kot bi si želeli. Ta oseba morda ni nikoli zares izginila iz vaših misli, zdaj pa bi se lahko pojavila tudi v resničnem življenju.

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Če se to zgodi, si vzemite čas za premislek. Retrogradna Venera je znana po tem, da spodbuja pregled preteklosti, ne pa nujno hitrega vračanja v stare vzorce.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Rak

Raki veljajo za eno najbolj čustvenih znamenj zodiaka, zato ni presenetljivo, da bodo oktobrske energije pri njih močno povezane z nostalgijo, spomini in starimi ljubezenskimi zgodbami.

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V prihodnjih tednih bi vas lahko presenetilo sporočilo osebe, s katero nikoli niste zares zaprli poglavja. Morda bo šlo za nekoga, ki vam je nekoč veliko pomenil, okoliščine pa vama niso bile naklonjene. Razlika je v tem, da boste situacijo tokrat videli precej bolj jasno. Življenjske izkušnje so vam prinesle novo perspektivo, zato boste lažje ugotovili, ali gre za priložnost za nov začetek ali zgolj za dokončno slovo od preteklosti.

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