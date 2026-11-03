3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni

November bo za tehtnice, levinje in ribe mesec, ko bodo imele nekoliko več sreče kot druga znamenja. Naj gre za novo simpatijo, poglobitev obstoječega odnosa ali dolgo pričakovan romantičen preobrat, zvezde jim obljubljajo veliko priložnosti za nasmehe in prijetne metuljčke v trebuhu.

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Tehtnica

Tehtnice boste novembra še posebej privlačne in opazne. V ospredje bodo stopili vaši šarm, sproščenost in sposobnost ustvarjanja prijetnega vzdušja. Samske pripadnice tega znamenja bi lahko spoznale osebo, ki bo v vas prebudila metuljčke, vezane pa boste imele priložnost poglobiti odnos s partnerjem. Pomembno bo, da si dovolite pokazati tudi svojo ranljivo plat. Prav iskrenost bo tista, ki bo okrepila ljubezenske vezi in odprla vrata lepim trenutkom v dvoje.

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Lev

Po nekoliko bolj burnem obdobju prihaja za levinje čas, ko boste ponovno zasijale. Vaša samozavest bo privlačila poglede, obenem pa boste bolj odprte za nova poznanstva kot običajno. Če ste samske, vas lahko preseneti nepričakovano srečanje, ki se bo hitro razvilo v nekaj več. Vezane levinje boste začutile več strasti in bližine. Partner bo pokazal več pozornosti, kar bo pozitivno vplivalo na vajin odnos. November vam prinaša občutek, da ste ljubljene in cenjene.

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Ribe

Ribe boste novembra še posebej povezane s svojimi čustvi in intuicijo, kar vam bo pomagalo prepoznati, kdo vam resnično stoji ob strani. Za mnoge pripadnice tega znamenja bo to mesec nežnih, a pomembnih ljubezenskih premikov. Če ste samske, se lahko ljubezen rodi iz prijateljstva ali povsem nepričakovanega pogovora. Tiste, ki ste v zvezi, pa boste našle nov način, kako partnerju pokazati svojo naklonjenost. Prav majhne pozornosti bodo imele največjo moč.

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