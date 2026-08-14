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Astrologija
Horoskop

3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend

N. Č.
14. 08. 2026 11.06
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Ta vikend prinaša močno kombinacijo ognjene in zračne energije, ki odpira prostor za presenečenja, nove priložnosti in nepričakovane obrate. Nekatera znamenja bodo občutila posebno lahkotnost, pogum in jasnost. Preverite, ali ste med njimi.

Sonce v Levu dviguje samozavest, Luna v Strelcu pa prinaša željo po svobodi, spontanosti in novih izkušnjah. Jupiter v Dvojčkih odpira komunikacijo, Mars v Devici pa poskrbi, da se stvari dejansko zgodijo. To je energija, ki podpira pogumne korake, iskrene pogovore in trenutke, ki lahko spremenijo dinamiko odnosov, načrtov ali počutja. Najbolj intenzivno pa jo bodo občutila tri astrološka znamenja.

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Strelec

Strelci bodo ta vikend doživeli energijski preboj, ki jim prinese jasnost glede nečesa, kar jih je v zadnjih tednih obremenjevalo. Luna v njihovem znamenju odpira čustva, a na lahkoten, optimističen način. Možen je nepričakovan pogovor, povabilo ali srečanje, ki jim dvigne razpoloženje in odpre novo poglavje. Vikend je idealen za spontane odločitve – prinesejo več, kot pričakujejo.

Strelec
StrelecFOTO: Dreamstime

Lev

Ker je Sonce v Levu, je to njihov čas – in ta vikend bo še posebej močan. Nekaj se premakne v odnosih: lahko gre za kompliment, gesto, povabilo ali jasen znak naklonjenosti. Levi bodo občutili, da so opaženi, cenjeni in postavljeni v ospredje. To je vikend, ki jim prinese potrditev, ki so jo čakali, in občutek, da se stvari končno obračajo v pravo smer.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Dvojčka

Jupiter v njihovem znamenju prinaša presenečenje, ki je povezano s komunikacijo, novico ali nepričakovanim sporočilom. Dvojčki bodo ta vikend dobili informacijo, povabilo ali idejo, ki jim odpre nove možnosti. Energija je lahkotna, igriva in polna radovednosti – kot da se jim odpre nekaj, kar je bilo do zdaj v ozadju. To je vikend, ki jih premakne naprej.

Dvojčka
DvojčkaFOTO: Dreamstime
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