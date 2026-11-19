Vikend je pred vrati in z njim tudi priložnosti za sprostitev, druženje in nove začetke. Čeprav bo vsakdo lahko našel nekaj zase, bodo zvezde nekaterim astrološkim znamenjem še posebej naklonjene. Čakajo jih prijetna presenečenja, lepi pogovori, nepričakovane priložnosti ali trenutki, ki si jih bodo zapomnili še dolgo. Preverite, ali ste med petimi znamenji, ki jim bo ta vikend prinesel nekaj posebnega.

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Strelec

Strelci boste imeli občutek, da vam gre vse kot po maslu. Pred vami so dnevi, polni dobre energije, smeha in spontanih dogodivščin. Če ste v zadnjem času oklevali pri pomembni odločitvi, vam bo vikend prinesel odgovor, ki ga iščete.

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Tudi na področju ljubezni se obeta nekaj zanimivega. Samski bi lahko spoznali osebo, ki bo takoj pritegnila njihovo pozornost, vezani pa boste s partnerjem znova našli iskrico, ki je morda nekoliko zbledela zaradi vsakodnevnih obveznosti.

Lev

Levi boste ta vikend v središču pozornosti, pa če si tega želite ali ne. Vaša energija bo nalezljiva, zato boste privabljali ljudi in zanimive priložnosti.

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Nekdo bi vam lahko namenil iskren kompliment ali pohvalo, ki vam bo polepšala dan. Vikend je odličen tudi za družabne dogodke, srečanja s prijatelji in vse, kar vam omogoča, da pokažete svojo ustvarjalno plat.

Ribi

Ribe čaka vikend, poln toplih občutkov in prijetnih presenečenj. Nekdo vas lahko pozitivno preseneti z gesto, sporočilom ali povabilom, ki ga niste pričakovali.

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Prisluhnite svoji intuiciji, saj bo ta dni še posebej močna. Če bo pred vami pomembna odločitev, boste hitro začutili, katera pot je prava. V ljubezni se obetajo iskreni pogovori in več bližine.

Bik

Biki boste končno dobili občutek, da se stvari obračajo v vašo korist. Če ste bili v zadnjih tednih pod pritiskom ali ste se ukvarjali z vprašanji, na katera niste našli odgovorov, vam bo ta vikend prinesel več notranjega miru.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Možno je tudi prijetno druženje, ki bo preraslo vaša pričakovanja. Nekdo iz vaše preteklosti vas lahko kontaktira ali pa vas čaka povabilo, ki ga ne boste želeli zavrniti.

Tehtnica

Za tehtnice bo to vikend novih priložnosti. Nekaj, kar se je še pred kratkim zdelo nedosegljivo, bo nenadoma bližje, kot ste si predstavljali. Posebej uspešni boste v odnosih z drugimi. Z lahkoto boste reševali nesporazume, sklepali nova poznanstva in krepili vezi z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Obenem vas čaka trenutek, zaradi katerega boste spoznali, da ste na pravi poti.

Kaj pa ostala znamenja?

Tudi druga znamenja ne bodo ostala brez lepih trenutkov, vendar bodo Strelec, Lev, Ribi, Bik in Tehtnica med tistimi, ki bodo energije prihajajočega vikenda občutili najmočneje. Zvezde jim napovedujejo več sreče, prijetnih naključij in razlogov za nasmeh.

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Včasih je za nekaj posebnega dovolj že en sam pogovor, nepričakovano srečanje ali odločitev, da si končno vzamemo čas zase. In prav takšni trenutki čakajo izbrance tega vikenda.