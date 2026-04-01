Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka razvajanje, dvojčke pa nova poznanstva

N. Č.
01. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni energije in želje po akciji. Odlična priložnost je, da začnete nekaj novega ali dokončate nalogo, ki ste jo že dolgo odlašali. V odnosih bodite nekoliko bolj potrpežljivi – nekdo potrebuje vašo podporo.

Bik

Dan bo primeren za umirjene pogovore in načrtovanje prihodnjih korakov. Na področju financ se lahko pojavi dobra ideja, ki vam bo kasneje koristila. Poskrbite tudi za malo razvajanja.

Dvojčka

Komunikacija bo danes vaša najmočnejša točka. Lahko pride do zanimivega pogovora ali novega poznanstva. Pazite le, da ne obljubite preveč – raje ostanite realni.

Rak

Danes boste nekoliko bolj občutljivi kot običajno, vendar vam bo intuicija pomagala pri pomembni odločitvi. Popoldne je idealno za čas z družino ali prijatelji.

Lev

Dan prinaša priložnost, da zasijete. Nekdo bo opazil vaš trud in to vam lahko dvigne samozavest. V ljubezni se obeta prijeten trenutek ali spontano presenečenje.

Devica

Danes boste želeli imeti vse pod nadzorom, vendar se lahko zgodi nekaj nepredvidenega. Namesto skrbi poskusite biti bolj prilagodljivi – rezultat vas lahko prijetno preseneti.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Dan je odličen za iskren pogovor ali razreševanje manjših nesporazumov. Vaša diplomatska narava bo danes še posebej koristna.

Škorpijon

Danes boste zelo osredotočeni na svoje cilje. Če boste sledili intuiciji, lahko naredite pomemben korak naprej. V ljubezni bodite odprti za iskrenost.

Strelec

Želja po svobodi in novih izkušnjah bo danes močna. Če je mogoče, si vzemite čas za nekaj drugačnega – kratek izlet ali novo dejavnost.

Kozorog

Danes bo poudarek na odgovornostih. Čeprav vas čaka nekaj dodatnega dela, boste z vztrajnostjo dosegli dober rezultat. Proti večeru si privoščite počitek.

Vodnar

Ideje bodo danes kar deževale. Zapišite si jih, saj bi lahko ena od njih kmalu postala zelo pomembna. V družbi boste navdih za druge.

Ribi

Dan prinaša več ustvarjalne energije in navdiha. Zaupajte svojemu občutku in sledite temu, kar vas veseli. Nekdo v vaši bližini bo cenil vašo toplino.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601