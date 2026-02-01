Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev

Oven

Nedelja te bo ujela v želji po gibanju in dogajanju. Težko boš pri miru, zato si privošči sprehod, izlet ali druženje. V ljubezni boš bolj neposredna kot običajno – pazi, da ne boš preveč nestrpna.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo kot nalašč za razvajanje. Želela boš udobje, dobro hrano in občutek varnosti. Nekdo te lahko preseneti z nežno gesto. V odnosih boš hrepenela po toplini in preprostosti.

Dvojčka

Nedelja bo zelo družabna. Pogovori ti bodo dali energijo, morda se pojavi tudi zanimiva novica. Pazi le, da ne razdajaš svojih skrivnosti naokoli. Zvečer boš uživala v lahkotnem vzdušju.

Rak

Čustva bodo danes še posebej mehka. Morda boš nostalgična ali občutljiva na razpoloženje drugih. Najlepše se boš počutila v krogu ljudi, ob katerih se počutiš varno. V ljubezni boš želela bližino in nežnost.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš želela sijati – tudi v prostem času. Izbrala boš outfit, v katerem se boš počutila samozavestno, in to se bo opazilo. V odnosih pazi, da ne boš želela vsega po svoje.

Devica

Nedelja bo primerna za urejanje doma ali misli. Red ti bo dal občutek nadzora in miru. Nekdo se bo obrnil nate po nasvet – pomagaj, a ne prevzemi njegovih težav nase.

Tehtnica

Ta dan boš razmišljala o odnosih in ravnotežju. Morda boš želela več pozornosti ali potrditve. Če boš iskrena, boš dobila to, kar potrebuješ. Lep dan za romantičen trenutek.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija bo danes zelo močna. Če ti nekaj ne bo ustrezalo, se ne sili. Privlačnost bo povečana, a tudi občutljivost. Izberi družbo, v kateri se počutiš varno.

Strelec

Nedelja te bo vabila k spremembi okolja. Morda kratek izlet ali vsaj drugačna pot na kavo. V ljubezni boš potrebovala več svobode, zato pazi, da ne boš bežala pred pogovorom.

Kozorog

Čeprav je vikend, boš težko povsem odklopila. Poskusi si dovoliti vsaj nekaj ur brez obveznosti. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost. Zvečer si privošči miren večer.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo nepredvidljiv, a zanimiv. Lahko se pojavi nenavaden pogovor ali nova ideja. V odnosih boš želela več prostora in iskrenosti – povej, kar čutiš, brez olepševanja.

Ribi

Nedelja bo nežna in sanjava. Uživala boš v glasbi, filmu ali ustvarjalnosti. V ljubezni boš želela občutek razumevanja in varnosti. Dober dan za pogovor iz srca.