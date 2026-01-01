Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi

N. Č.
01. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Novo leto ti prinaša priložnost, da začneš z jasnimi nameni. Energija dneva te spodbuja k pogumnim odločitvam, ki lahko odprejo vrata novim možnostim. Danes se osredotoči nase in na to, kaj resnično želiš doseči.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Začenja se obdobje, ko bosta tvoja potrpežljivost in vztrajnost še posebej nagrajeni. Dan je idealen za načrtovanje in postavljanje temeljev za prihodnje cilje. Poskrbi tudi za svojo sprostitev, saj ti to pomaga ohraniti ravnovesje.

Dvojčka

Tvoje misli danes letijo hitro, zato je dobro, da jih usmeriš v ustvarjalne ali zabavne projekte. Pogovor z nekom, ki mu zaupaš, ti lahko prinese nove ideje ali drugačen pogled na stare težave.

Rak

Raki se bodo končno sprostili, čeprav ne vedo, kaj jih čaka v prihodnosti. Novo leto bo zanje negotovo, a polno ljubezni, topline in srčnih odnosov.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija in karizma pritegneta pozornost, kar lahko izkoristiš za nove začetke ali druženje z ljudmi, ki te navdihujejo. Ne boj se biti v ospredju.

Devica

Začetek leta prinaša priložnost, da reorganiziraš svoje prioritete. Osredotoči se na tisto, kar ti resnično prinaša zadovoljstvo. Manj stresno bo, če si boš dovolila upočasniti tempo in načrtovati korak za korakom.

Tehtnica

Danes iščeš harmonijo in ravnovesje. Dobro je, da se povežeš z ljudmi, ki ti dajejo občutek varnosti in razumevanja. Nova leta so čas, ko lahko poglobiš odnose ali narediš korak naprej v osebnih ciljih.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija je danes močna, zato ji prisluhni. Dnevu daje intenzivnost in globino, ki te lahko napolni z energijo za pomembne odločitve. Zaupaj sebi in svojim občutkom.

Strelec

Začni leto z optimizmom in odprtostjo. Dan je primeren za postavljanje novih ciljev in raziskovanje možnosti, ki ti bodo razširile obzorja. Veselje in radovednost te vodita naprej.

Kozorog

Osredotoči se na dolgoročne cilje in strategije. Prvi dan leta je odličen za premišljeno načrtovanje, a ne pozabi tudi na majhne užitke in praznovanje svojih dosežkov.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes se počutiš ustvarjalno in inovativno. Ideje, ki jih imaš, imajo moč, da spremenijo tvoj pogled na prihodnost. Poveži se z ljudmi, ki te podpirajo, in si dovoli sanjati.

Ribi

Poslušaj notranji glas, še posebej pri odločitvah, ki vplivajo na tvojo osebno rast. Novo leto lahko prinese nežne in navdihujoče začetke.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek

Horoskop

Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433