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astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive

N. Č.
01. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Začetek meseca ti prinaša občutek nove energije in več motivacije. Danes boš hitreje opazila priložnosti, ki jih drugi spregledajo. V ljubezni bo pomembna iskrenost, tudi če bo nekoliko nerodna. Zvečer si vzemi čas za počitek.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo mirnejši, kot si pričakovala, in to ti bo ustrezalo. Nekdo ti bo pokazal, da ceni tvojo zanesljivost in toplino. Na področju financ ali dela se odpira zanimiva možnost. Ne podcenjuj svoje intuicije.

Dvojčka

Dan bo živahen in poln komunikacije. Tvoj humor bo danes razorožil še tako napete ljudi okoli tebe. Nekdo bo želel več tvoje pozornosti, kot jo boš pripravljena dati. Poskrbi, da ne izgubiš energije zaradi nepomembnih stvari.

Rak

Čustva bodo danes globlja, vendar bolj jasna kot prejšnje dni. Nek pogovor ti lahko pomaga razumeti nekaj, kar te že dolgo obremenjuje. Dober trenutek za nežnost, toplino in iskrene odnose. Večer bo primeren za umiritev misli.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes močno izstopala. Ljudje bodo iskali tvojo bližino in tvoje mnenje. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovano povabilo ali zanimiv flirt. Ne pozabi pa tudi poslušati drugih.

Devica

Dan bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti. Ne dovoli, da te manjši zapleti vržejo iz ravnotežja. Nekdo bo opazil trud, ki ga vlagaš, čeprav tega ne bo takoj povedal. Zvečer si privošči nekaj sproščujočega.

Tehtnica

Ponedeljek bo prinesel prijetno energijo na področju odnosov. Nekdo te bo presenetil s toplimi besedami ali iskrenim zanimanjem. Dan je ugoden za druženje, pogovore in manjše romantične trenutke. Sledi svojemu občutku.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš zelo intuitivna in težko boš spregledala laži ali prikrite namene. Nekdo te lahko pozitivno preseneti s svojo iskrenostjo. V ljubezni se odpira možnost za globlji stik. Ne zapiraj se vase.

Strelec

Začetek tedna ti bo prinesel željo po spremembi in gibanju. Rutina te bo hitro začela dolgočasiti, zato poišči nekaj novega ali navdihujočega. Dober dan za spontane ideje in nova poznanstva. Tvoj optimizem bo nalezljiv.

Kozorog

Danes boš bolj resna kot običajno, vendar tudi zelo učinkovita. Nekdo ti bo zaupal pomembno nalogo ali skrivnost. V ljubezni ne skrivaj svojih občutkov za hladnim videzom. Večer bo primeren za počitek in načrtovanje prihodnjih korakov.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes močna, zato izkoristi navdih, ko pride. Pogovor z zanimivo osebo ti lahko odpre nov pogled na neko situacijo. V ljubezni pričakuj nekaj nepričakovanega. Dober dan za spontane odločitve.

Ribi

Ponedeljek bo čustven, vendar prijeten. Intuicija ti bo jasno pokazala, komu lahko zaupaš in komu ne. Nekdo bo potreboval tvojo podporo ali lepo besedo. Večer bo idealen za mir, glasbo ali romantično vzdušje.

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