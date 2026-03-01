Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost

Oven

Nedelja bo zate dan, ko boš želela stvari početi po svoje. Imela boš veliko energije, a te bo notranji glas spodbujal, da jo porabiš za nekaj prijetnega in ne obveznega. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki bo prinesel olajšanje. Poslušaj svoje telo – kratek sprehod ali gibanje ti bo izjemno koristilo.

Bik

Dan bo idealen za razvajanje in počasne trenutke. Uživala boš v dobri hrani, prijetni družbi ali domačem udobju. Nekdo ti bo lahko dal kompliment, ki ti bo polepšal dan. V odnosih boš hrepenela po stabilnosti in toplini, zato se ne boj izraziti, kaj potrebuješ.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes razigrane in polne idej. Odličen dan je za pogovore, pisanje ali branje. Lahko se pojavi nepričakovano sporočilo, ki ti bo prineslo zanimivo priložnost. V ljubezni boš potrebovala več sproščenosti in manj analiziranja.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko globlja kot običajno. Lahko se spomniš nečesa iz preteklosti, kar te bo ganilo. Posveti se sebi in ljudem, ki ti dajejo občutek varnosti. V ljubezni bo pomembna nežnost in razumevanje – majhna pozornost bo pomenila veliko.

Lev

Nedelja ti prinaša željo po druženju in pozornosti. Blestela boš v družbi in tvoja energija bo nalezljiva. Če si v razmerju, bo to lep dan za skupno zabavo ali kratek izlet. Samske levinje lahko danes pritegne zanimiva oseba s podobnim smislom za humor.

Devica

Dan boš želela izkoristiti za urejanje misli in prostora okoli sebe. Čist in urejen dom ti bo prinesel notranji mir. V odnosih boš iskala smisel in jasnost, zato se izogibaj tihemu nezadovoljstvu. Kratek odmik od tehnologije ti bo dobro del.

Tehtnica

Romantična energija bo močno prisotna. Nedelja je kot nalašč za lep sprehod, kavo s prijateljico ali ustvarjanje domače harmonije. V ljubezni se lahko zgodi prijeten trenutek bližine ali presenečenje. Pazi, da ne pozabiš tudi nase in svojih želja.

Škorpijon

Dan bo intenziven, a hkrati očiščujoč. Lahko začutiš potrebo, da nekaj zaključiš ali se čustveno razbremeniš. V ljubezni boš želela globino in resnico – površni pogovori te ne bodo zadovoljili. Zaupaj intuiciji, danes bo izjemno močna.

Strelec

Nedelja bo dišala po svobodi. Želela boš spremembo okolja ali vsaj drugačno rutino. Odličen dan za izlet ali spontano odločitev. V ljubezni bo pomembno, da pustiš prostoru dihati in se ne omejuješ s pričakovanji.

Kozorog

Dan boš želela preživeti mirno in brez drame. Razmišljala boš o prihodnjih načrtih in ciljih. V odnosih boš hrepenela po stabilnosti in podpori. Lep trenutek se lahko zgodi v družinskem krogu ali v pogovoru z nekom, ki mu zaupaš.

Vodnar

Nedelja bo kreativna in nekoliko nepredvidljiva. Lahko dobiš nenavadno idejo ali željo, da narediš nekaj drugače kot običajno. V ljubezni boš potrebovala več svobode in razumevanja. Prijateljski pogovor ti bo dal nov pogled na situacijo, ki te že nekaj časa muči.

Ribi

Dan bo nežen in čustveno obarvan. Idealna nedelja za glasbo, film ali ustvarjanje. V ljubezni boš bolj romantična kot sicer in želela boš bližino. Poslušaj svojo intuicijo – danes ti bo pokazala pravo smer, tudi če bo logika govorila drugače.