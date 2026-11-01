Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan

Oven

November začenjate z občutkom, da je čas za nov začetek. Nekaj, kar vas je dolgo bremenilo, bo danes videti precej manj zapleteno. V ljubezni bodite iskreni, tudi če vas skrbi, kako bo druga oseba sprejela vaše besede.

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Bik

Dan bo kot nalašč za počasnejši tempo. Privoščite si trenutke, ki vas pomirjajo in polnijo z energijo. Nekdo iz vaše bližine bo cenil vašo pozornost bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Pred vami je dinamičen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Lahko prejmete novico, ki bo spremenila vaše načrte za prihodnji teden. Ostanite odprti za nepričakovane priložnosti.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Ne bežite pred njimi, saj vam lahko povedo več, kot si želite priznati. Večer bo prinesel občutek topline in povezanosti.

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Lev

Danes boste v središču pozornosti, ne glede na to, ali si tega želite ali ne. S svojo energijo boste navdihovali ljudi okoli sebe. Nekdo bi vam lahko namenil kompliment, ki vam bo polepšal dan.

Devica

Drobne zmage bodo danes pomembnejše od velikih dosežkov. Urejanje vsakodnevnih obveznosti vam bo prineslo občutek zadovoljstva. Ne pozabite si vzeti časa tudi zase.

Tehtnica

Pred vami je dan za uživanje v lepih stvareh. Dobra družba, prijeten pogovor ali ustvarjalna dejavnost vam bodo povrnili notranje ravnovesje. Samske bi lahko nekdo prijetno presenetil.

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Škorpijon

Zaupajte svojemu občutku. Danes boste hitro prepoznali, kdo govori iskreno in kdo ne. V ljubezni se obeta trenutek, ki vam bo dal misliti o prihodnosti.

Strelec

Želja po spremembi bo močnejša kot običajno. Morda boste začeli razmišljati o potovanju, novem hobiju ali večjem življenjskem koraku. Dovolite si sanjati nekoliko drznejše sanje.

Kozorog

Dan bo primeren za načrtovanje in organizacijo. Nekaj, kar se je zdelo nedosegljivo, bo danes dobilo bolj konkretno obliko. Pri financah se izogibajte impulzivnim nakupom.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih boste našli tam, kjer ga najmanj pričakujete. Zanimiva ideja ali pogovor lahko odpre vrata nečemu novemu. V odnosih bo največ prinesla iskrena komunikacija.

Ribi

Dan bo prežet z nostalgijo in lepimi spomini. Namesto da bi gledali nazaj z obžalovanjem, se osredotočite na vse, kar ste se iz preteklih izkušenj naučili. Nekdo vam bo pokazal, da mu veliko pomenite.