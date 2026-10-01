Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija - kava
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe bodo občutljive, strelci si želijo spremembe

N. Č.
01. 10. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot si je vajena. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo pozornost, zato ne hiti prehitro naprej. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj, kar te je že nekaj časa begalo. Pri delu zaupaj svojim sposobnostim, vendar se pred pomembno odločitvijo še enkrat prepričaj o vseh podrobnostih.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj uspešna, če boš poslušala svoj notranji občutek. Na področju financ se lahko pojavi priložnost, vendar ne sprejemaj odločitev samo zaradi trenutnega navdušenja. V odnosih boš iskala občutek varnosti in bližine. Če si samska, bodi pozorna na osebo, ki se ti približuje počasi, a iskreno. 

Dvojčka

Četrtek prinaša veliko komunikacije, novih informacij in zanimivih pogovorov. Nekdo ti lahko zaupa skrivnost, ki bo spremenila tvoj pogled na določeno situacijo. V službi se izogni nepotrebnemu zapletanju in povej stvari jasno. Zvečer si vzemi čas zase, saj boš potrebovala nekaj miru.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Morda se boš spomnila osebe ali dogodka iz preteklosti, vendar ni treba, da se vračaš nazaj. Osredotoči se na to, kar ti danes prinaša občutek zadovoljstva. Na ljubezenskem področju lahko pričakuješ lepo gesto ali prijetno presenečenje. 

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan je kot nalašč za to, da stopiš v ospredje. Tvoja samozavest bo opazna in nekdo bo cenil tvojo odločnost. Pri delu se lahko pokaže priložnost, da dokažeš svoje sposobnosti. V ljubezni pa pazi, da ne boš želela imeti vedno zadnje besede. Včasih je največja moč v tem, da znaš tudi poslušati.

Devica

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar ti bo življenje pokazalo, da ni treba vsega načrtovati. Nepričakovana sprememba urnika se lahko na koncu izkaže za prijetno. Na finančnem področju bodi nekoliko bolj previdna. V ljubezni bo iskrenost prinesla več kot popolne besede. 

Tehtnica

Prvi oktobrski dan ti prinaša več lahkotnosti in dobre energije. Nekdo, s katerim si se v zadnjem času nekoliko oddaljila, se lahko ponovno oglasi. Premisli, ali si želiš obnoviti ta odnos. Na delovnem mestu bo pomembno sodelovanje, saj sama ne boš mogla narediti vsega. Zvečer te čaka trenutek, ki ti bo polepšal dan. 

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, verjetno ne boš brez razloga začutila napetosti. Vendar ne sklepaj prehitro – najprej preveri dejstva. V ljubezni te čaka več strasti, samske pa lahko pritegne skrivnostna oseba. 

Strelec

Danes si boš želela spremembe, gibanja in nečesa novega. Rutina ti bo šla nekoliko na živce, zato poišči način, da si dan popestriš. Na področju kariere se lahko pojavi zanimiva ideja, ki jo bo vredno razvijati. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj si zares želiš, namesto da pričakuješ, da bo druga oseba to ugotovila sama. 

Kozorog

Pred tabo je produktiven dan. Če imaš cilj, ki ga že nekaj časa odlašaš, je danes pravi trenutek, da narediš prvi korak. Tvoja vztrajnost bo opažena. V odnosih pa poskusi za trenutek odložiti resnost in pokaži tudi svojo igrivo plat. Nekdo ti bo zaradi tega še posebej hvaležen. 

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes te lahko preplavi nova ideja, ki bo sprva delovala nekoliko nenavadno, vendar bo imela potencial. Zapiši si jo in ji nameni več pozornosti. Na ljubezenskem področju se izogni ugibanju in nepotrebnim dvomom. Če te nekaj zanima, vprašaj. Odgovor bo morda prijetnejši, kot pričakuješ. 

Ribi

Tvoja občutljivost bo danes tvoja prednost, ne slabost. Zlahka boš začutila razpoloženje ljudi okoli sebe in vedela, kdaj je pravi trenutek za pogovor. Pri delu ne dovoli, da bi tuje skrbi postale tvoje breme. Ljubezen ti prinaša nežnejše trenutke in možnost, da se z nekom še bolj povežeš. 

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Kraljevo

Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo

Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe se bodo posvetile sebi, tehtnice bodo občutljive
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo občutljive, vodnarji bodo kršili pravila
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo občutljive, vodnarji iščejo navdih
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo pripravljene na nove izzive, škorpijone čakajo spremembe
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972