Dnevni horoskop: Ribe bodo občutljive, strelci si želijo spremembe

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot si je vajena. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo pozornost, zato ne hiti prehitro naprej. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj, kar te je že nekaj časa begalo. Pri delu zaupaj svojim sposobnostim, vendar se pred pomembno odločitvijo še enkrat prepričaj o vseh podrobnostih.

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Bik

Danes boš najbolj uspešna, če boš poslušala svoj notranji občutek. Na področju financ se lahko pojavi priložnost, vendar ne sprejemaj odločitev samo zaradi trenutnega navdušenja. V odnosih boš iskala občutek varnosti in bližine. Če si samska, bodi pozorna na osebo, ki se ti približuje počasi, a iskreno.

Dvojčka

Četrtek prinaša veliko komunikacije, novih informacij in zanimivih pogovorov. Nekdo ti lahko zaupa skrivnost, ki bo spremenila tvoj pogled na določeno situacijo. V službi se izogni nepotrebnemu zapletanju in povej stvari jasno. Zvečer si vzemi čas zase, saj boš potrebovala nekaj miru.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Morda se boš spomnila osebe ali dogodka iz preteklosti, vendar ni treba, da se vračaš nazaj. Osredotoči se na to, kar ti danes prinaša občutek zadovoljstva. Na ljubezenskem področju lahko pričakuješ lepo gesto ali prijetno presenečenje.

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Lev

Dan je kot nalašč za to, da stopiš v ospredje. Tvoja samozavest bo opazna in nekdo bo cenil tvojo odločnost. Pri delu se lahko pokaže priložnost, da dokažeš svoje sposobnosti. V ljubezni pa pazi, da ne boš želela imeti vedno zadnje besede. Včasih je največja moč v tem, da znaš tudi poslušati.

Devica

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar ti bo življenje pokazalo, da ni treba vsega načrtovati. Nepričakovana sprememba urnika se lahko na koncu izkaže za prijetno. Na finančnem področju bodi nekoliko bolj previdna. V ljubezni bo iskrenost prinesla več kot popolne besede.

Tehtnica

Prvi oktobrski dan ti prinaša več lahkotnosti in dobre energije. Nekdo, s katerim si se v zadnjem času nekoliko oddaljila, se lahko ponovno oglasi. Premisli, ali si želiš obnoviti ta odnos. Na delovnem mestu bo pomembno sodelovanje, saj sama ne boš mogla narediti vsega. Zvečer te čaka trenutek, ki ti bo polepšal dan.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, verjetno ne boš brez razloga začutila napetosti. Vendar ne sklepaj prehitro – najprej preveri dejstva. V ljubezni te čaka več strasti, samske pa lahko pritegne skrivnostna oseba.

Strelec

Danes si boš želela spremembe, gibanja in nečesa novega. Rutina ti bo šla nekoliko na živce, zato poišči način, da si dan popestriš. Na področju kariere se lahko pojavi zanimiva ideja, ki jo bo vredno razvijati. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj si zares želiš, namesto da pričakuješ, da bo druga oseba to ugotovila sama.

Kozorog

Pred tabo je produktiven dan. Če imaš cilj, ki ga že nekaj časa odlašaš, je danes pravi trenutek, da narediš prvi korak. Tvoja vztrajnost bo opažena. V odnosih pa poskusi za trenutek odložiti resnost in pokaži tudi svojo igrivo plat. Nekdo ti bo zaradi tega še posebej hvaležen.

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Vodnar

Danes te lahko preplavi nova ideja, ki bo sprva delovala nekoliko nenavadno, vendar bo imela potencial. Zapiši si jo in ji nameni več pozornosti. Na ljubezenskem področju se izogni ugibanju in nepotrebnim dvomom. Če te nekaj zanima, vprašaj. Odgovor bo morda prijetnejši, kot pričakuješ.

Ribi

Tvoja občutljivost bo danes tvoja prednost, ne slabost. Zlahka boš začutila razpoloženje ljudi okoli sebe in vedela, kdaj je pravi trenutek za pogovor. Pri delu ne dovoli, da bi tuje skrbi postale tvoje breme. Ljubezen ti prinaša nežnejše trenutke in možnost, da se z nekom še bolj povežeš.