Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost

Oven

Danes boš želela stvari urediti hitro in po svoje, vendar te lahko prav majhen nepričakovan zaplet nauči, da ni treba vedno hiteti. V ljubezni te čaka zanimiv pogovor, ki lahko razkrije več, kot si pričakovala. Pri denarju bodi previdna z impulzivnimi nakupi.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Prvi septembrski dan ti prinaša občutek stabilnosti in prijetne notranje umirjenosti. Nekdo bo iskal tvojo bližino, tudi če tega ne bo povedal neposredno. Na delovnem področju se bo pokazalo, da je tvoj trud opažen. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično sprošča.

Dvojčka

Tvoj um bo danes deloval s polno hitrostjo. Idej ne bo manjkalo, a pazi, da se ne lotiš petih stvari hkrati. V ljubezni lahko nepričakovano sporočilo spremeni tvoje razpoloženje. Če že nekaj časa odlašaš s pomembno odločitvijo, je danes dober dan za prvi korak.

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno in hitro boš začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Ne dovoli, da prevzameš njihove skrbi kot svoje. Na področju odnosov te čaka topel trenutek, ki ti bo povrnil zaupanje v določeno osebo. Poslušaj svojo intuicijo, danes te ne bo pustila na cedilu.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

September začenjaš samozavestno. Nekdo bo opazil tvojo energijo in te postavil v ospredje, zato se ne umikaj, ko pride tvoj trenutek. V ljubezni pokaži malo več nežnosti in malo manj ponosa. Majhna pozornost lahko naredi velik vtis.

Devica

Tvoj občutek za podrobnosti bo danes še posebej izrazit. Opazila boš nekaj, kar so drugi spregledali, in prav zaradi tega lahko preprečiš manjši problem. V zasebnem življenju pa poskusi izklopiti potrebo po popolnosti. Ni ti treba imeti vsega pod nadzorom, da bi bil dan dober.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med tem, kar želijo drugi, in tem, kar si želiš sama. Končno boš morda rekla ne nečemu, kar ti že dolgo jemlje energijo. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje. Če si samska, bodi pozorna na osebo, s katero boš danes imela nekoliko daljši očesni stik.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj, kar je bilo do zdaj zavito v skrivnost, se lahko danes začne razkrivati. Ne išči odgovorov na silo, pustiti moraš, da pridejo do tebe. V ljubezni boš izjemno privlačna, zato pričakuj več pozornosti kot običajno. Pazljivo pa z besedami: ena iskrena pripomba lahko zaneti več, kot si nameravala.

Strelec

Prvi september v tebi prebuja željo po spremembi. Morda boš začela razmišljati o potovanju, novem hobiju ali celo večji življenjski odločitvi. Ne odlašaj z nečim samo zato, ker še nimaš izdelanega celotnega načrta. Včasih je dovolj, da narediš prvi korak.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar te bo življenje prijetno presenetilo prav tam, kjer najmanj pričakuješ. Pri delu se lahko pojavi priložnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. V odnosih pa ne skrivaj svojih občutkov za resnim obrazom. Nekdo potrebuje slišati, kaj v resnici čutiš.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na visoki ravni. Ideja, ki se ti bo sprva zdela nenavadna, ima lahko več potenciala, kot si misliš. Na ljubezenskem področju te lahko preseneti oseba, od katere tega nisi pričakovala. Ne analiziraj vsega, nekatere stvari je lepše preprosto doživeti.

Ribi

Danes boš potrebovala nekoliko več časa zase. Tvoja občutljivost bo povečana, zato se izogibaj ljudem in situacijam, ki ti po nepotrebnem jemljejo energijo. V ljubezni se lahko zgodi majhen, a zelo pomenljiv trenutek. Zvečer si vzemi čas za glasbo, sprehod ali miren pogovor.