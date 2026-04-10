Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, tehtnice iščejo harmonijo

Oven

Danes boš polna zagona in pripravljena narediti korak naprej tam, kjer si prej oklevala. Nekdo bo opazil tvojo odločnost in ti ponudil podporo. V ljubezni se obeta več iskrenosti, kar ti bo prineslo občutek varnosti.

Preberi še Helena Blagne objavila fotografijo in razveselila oboževalce

Bik

Dan bo primeren za počasnejši tempo in uživanje v majhnih stvareh. Tvoje razpoloženje bo močno povezano z ljudmi okoli tebe, zato se obdaj s tistimi, ki ti dajejo mir. Zvečer si privošči nekaj, kar te sprošča.

Preberi še To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes še posebej močna. Želela boš raziskovati nove ideje, govoriti z različnimi ljudmi in odkrivati zanimive stvari. Lahko se pojavi nepričakovano sporočilo, ki ti bo polepšalo dan.

Preberi še Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad

Rak

Danes boš bolj občutljiva na vzdušje okoli sebe. Če boš čutila napetost, se ne sili v stvari, ki ti ne ustrezajo. V družinskih odnosih se lahko odpre pomembna tema, ki bo zahtevala tvojo nežnost in razumevanje.

Preberi še Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti

Lev

Tvoja energija bo nalezljiva in danes boš brez težav navdušila ljudi okoli sebe. Na delovnem področju se lahko pokaže priložnost, da izstopiš in pokažeš svoje sposobnosti. Nekdo ti bo namenil kompliment, ki ti bo ostal v mislih.

Preberi še Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'

Devica

Dan bo primeren za organizacijo, načrtovanje in urejanje stvari, ki so ostale nedokončane. Občutek boš imela, da lahko veliko narediš, če se osredotočiš na eno stvar naenkrat. V ljubezni pa ne pozabi pokazati več spontanosti.

Preberi še Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad

Tehtnica

Danes boš iskala harmonijo v odnosih in želela, da bi bilo vse bolj umirjeno. Nekdo bo potreboval tvojo podporo ali nasvet. Poslušaj svoje srce, saj ti bo pomagalo najti pravo ravnovesje.

Preberi še Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes zelo izrazita. Čeprav boš morda delovala mirno, boš v sebi natančno vedela, kaj želiš. V ljubezni se lahko zgodi pogovor, ki bo prinesel več jasnosti in bližine.

Preberi še Odkrijte svojo pravo identiteto: Kako ugotoviti, kdo sem jaz?

Strelec

Dan bo poln želje po novih izkušnjah. Če boš imela možnost, se odpravi nekam, kjer še nisi bila, ali pa preizkusi nekaj drugačnega. Tvoja dobra volja bo nalezljiva in nekdo bo želel preživeti več časa s tabo.

Preberi še Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar bo življenje od tebe zahtevalo nekaj prilagodljivosti. Ne boj se spremeniti načrta, če bo to prineslo boljši rezultat. V večernih urah si privošči počitek.

Preberi še Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi

Vodnar

Dan bo prinesel zanimive ideje in nepričakovane pogovore. Tvoja ustvarjalnost bo močna, zato je pravi trenutek za nekaj novega. Nekdo iz tvoje preteklosti se lahko znova oglasi.

Preberi še Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši

Ribi

Danes boš še posebej intuitivna in čustveno odprta. Hitro boš začutila, kdo je iskren in kdo ne. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko zgodi nekaj lepega, kar ti bo povrnilo vero v dobre odnose.