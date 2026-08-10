Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev

Oven

Teden boste začeli odločno in z veliko energije. Danes boste hitro našli rešitve za naloge, ki so se še pred kratkim zdele zapletene. V osebnih odnosih bo največ pomenila iskrenost.

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Bik

Ponedeljek vam prinaša občutek stabilnosti. Z dobrim načrtom boste brez težav opravili vse obveznosti, ob tem pa našli čas tudi za kratek oddih. Nekdo bo cenil vaš miren in premišljen pristop.

Dvojčka

Danes boste polni idej in želje po sodelovanju. Pogovor s sodelavcem ali prijateljem vam lahko odpre povsem novo perspektivo. Pazite le, da ne prevzamete preveč nalog hkrati.

Rak

Vaša prijaznost bo danes ustvarjala prijetno vzdušje. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, da pokažete svoje sposobnosti. Zvečer si privoščite čas za sprostitev.

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Lev

Vaša samozavest bo danes ena vaših največjih prednosti. Če boste zaupali vase, boste uspešno opravili pomemben pogovor ali nalogo. Dan prinaša tudi možnost prijetnega presenečenja.

Devica

Podrobnosti bodo danes odločale o uspehu. Vaša natančnost bo opažena in cenjena. Ob koncu dneva boste zadovoljni, ker ste naredili korak naprej pri cilju, ki vam veliko pomeni.

Tehtnica

Danes boste uspešno usklajevali različne obveznosti. Dober trenutek je za sodelovanje in sklepanje dogovorov. V ljubezni ali prijateljstvu vas čaka prijetna gesta.

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Škorpijon

Odločnost in zbranost vam bosta pomagali premagati manjši izziv. Ne dovolite, da vas mnenja drugih odvrnejo od vaših načrtov. Intuicija vas bo vodila v pravo smer.

Strelec

Ponedeljek vam prinaša veliko optimizma. Nova naloga ali nepričakovano srečanje vas lahko navduši bolj, kot ste pričakovali. Ostanite odprti za spremembe.

Kozorog

Vaša vztrajnost bo danes obrodila sadove. Čeprav boste imeli precej odgovornosti, boste vse opravili z občutkom za red in organizacijo. Večer namenite počitku.

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Vodnar

Danes boste navduševali z izvirnimi idejami. Ne bojte se predlagati drugačne rešitve, saj bo naletela na pozitiven odziv. Prijeten pogovor vam bo izboljšal razpoloženje.

Ribi

Začetek tedna bo mirnejši, kot ste pričakovali. To izkoristite za premišljene odločitve in urejanje stvari, ki jih že nekaj časa odlašate. Dan se bo zaključil z občutkom notranjega zadovoljstva.