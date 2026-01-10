Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni

N. Č.
10. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš hotela vse takoj – a življenje ima svoj tempo. Če si boš dovolila upočasniti, boš opazila nekaj pomembnega. Večer prinaša prijetno razbremenitev ali spontano povabilo.

Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Bik

Udobje bo danes tvoja glavna tema. Dovoli si razvajanje brez slabe vesti. V odnosih bo iskrenost ustvarila več topline, kot pričakuješ.

Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...

Dvojčka

Tvoj um bo poln idej, a dan te uči izbiranja. Ne rabiš povedati vsega – včasih največ pove tišina. Kratek pogovor lahko vodi v zanimivo priložnost.

Ločujeta se po sedmih letih zakona

Rak

Dan bo čustveno bogat, a ne naporen. Nekdo bo potreboval tvojo nežnost – in ti jo boš znala dati. Poslušaj svoje srce, danes govori zelo jasno.

Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži

Lev

Danes boš sijala brez posebnega truda. Privlačnost bo naravna, pozornost zaslužena. Če se pojavi dvom, se spomni, kdo si in koliko že znaš.

Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime

Devica

Notranji red bo pomembnejši od zunanjega. Čeprav boš hotela imeti vse pod nadzorom, se bo najlepše razpletlo nekaj, kar boš spustila iz rok. Zaupaj procesu.

10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton

Tehtnica

Dan bo iskal harmonijo – in ti jo boš našla v majhnih stvareh. Prijeten sprehod, dobra kava ali iskren nasmeh bodo naredili več kot dolgi pogovori.

Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

Škorpijon

V tebi vladata tišina in mir. Premišljuješ o korakih za naprej in prihodnosti, ki ti jo je namenila usoda. Začetek leta je zate težak, a ni ovire, ki je ne bi mogla premagati.

Sin mami razkril, da ima oče punco

Strelec

Želja po svobodi bo močna. Če ne moreš nekam oditi, spremeni vsaj perspektivo. Danes je idealen čas za sanjarjenje in načrte, ki dišijo po prihodnosti.

To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

Kozorog

Dan bo stabilen in prijazen. Nekaj, kar si dolgo gradila, bo dobilo potrditev. Dovoli si ponos – in tudi malo mehkobe.

Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?

Vodnar

Danes boš razmišljala drugače – in prav je tako. Ne prilagajaj se samo zato, da bi bilo lažje. Tvoja edinstvenost je danes tvoja največja prednost.

Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja

Ribi

Čustva bodo nežna, skoraj poetična. Dober dan za umetnost, glasbo ali preprosto sanjarjenje. Če slediš občutku, boš točno tam, kjer moraš biti.

