Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni

Oven
Danes boš hotela vse takoj – a življenje ima svoj tempo. Če si boš dovolila upočasniti, boš opazila nekaj pomembnega. Večer prinaša prijetno razbremenitev ali spontano povabilo.
Bik
Udobje bo danes tvoja glavna tema. Dovoli si razvajanje brez slabe vesti. V odnosih bo iskrenost ustvarila več topline, kot pričakuješ.
Dvojčka
Tvoj um bo poln idej, a dan te uči izbiranja. Ne rabiš povedati vsega – včasih največ pove tišina. Kratek pogovor lahko vodi v zanimivo priložnost.
Rak
Dan bo čustveno bogat, a ne naporen. Nekdo bo potreboval tvojo nežnost – in ti jo boš znala dati. Poslušaj svoje srce, danes govori zelo jasno.
Lev
Danes boš sijala brez posebnega truda. Privlačnost bo naravna, pozornost zaslužena. Če se pojavi dvom, se spomni, kdo si in koliko že znaš.
Devica
Notranji red bo pomembnejši od zunanjega. Čeprav boš hotela imeti vse pod nadzorom, se bo najlepše razpletlo nekaj, kar boš spustila iz rok. Zaupaj procesu.
Tehtnica
Dan bo iskal harmonijo – in ti jo boš našla v majhnih stvareh. Prijeten sprehod, dobra kava ali iskren nasmeh bodo naredili več kot dolgi pogovori.
Škorpijon
V tebi vladata tišina in mir. Premišljuješ o korakih za naprej in prihodnosti, ki ti jo je namenila usoda. Začetek leta je zate težak, a ni ovire, ki je ne bi mogla premagati.
Strelec
Želja po svobodi bo močna. Če ne moreš nekam oditi, spremeni vsaj perspektivo. Danes je idealen čas za sanjarjenje in načrte, ki dišijo po prihodnosti.
Kozorog
Dan bo stabilen in prijazen. Nekaj, kar si dolgo gradila, bo dobilo potrditev. Dovoli si ponos – in tudi malo mehkobe.
Vodnar
Danes boš razmišljala drugače – in prav je tako. Ne prilagajaj se samo zato, da bi bilo lažje. Tvoja edinstvenost je danes tvoja največja prednost.
Ribi
Čustva bodo nežna, skoraj poetična. Dober dan za umetnost, glasbo ali preprosto sanjarjenje. Če slediš občutku, boš točno tam, kjer moraš biti.
