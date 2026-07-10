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Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki potrebujejo iskren pogovor, levi morajo slediti intuiciji

N. Č.
10. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo od tebe zahteval odločnost, vendar ne hitenja. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost bolj, kot pričakuješ. V ljubezni si dovoli pokazati tudi svojo nežnejšo plat. Večer je odličen za sprostitev in načrtovanje prihodnjih korakov.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če boš sledila svojemu ritmu. Na delovnem področju se lahko odpre zanimiva priložnost, zato bodi pozorna na podrobnosti. V odnosih prisluhni, preden odgovoriš. Majhna pozornost bo nekomu polepšala dan.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln pogovorov in novih idej. Tvoja radovednost te lahko pripelje do koristnega poznanstva. V ljubezni se izogni nepotrebnim domnevam – iskren pogovor bo odpravil dvome. Zvečer si vzemi čas zase.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša, a ti bodo pomagala razumeti, kaj si zares želiš. Nekdo bo potreboval tvojo podporo. Na finančnem področju se izogni impulzivnim odločitvam. Večer prinaša občutek notranjega miru.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo kot ustvarjen zate. Tvoja samozavest bo nalezljiva in privabila ljudi, ki cenijo tvojo energijo. V ljubezni je čas za iskreno pobudo. Če boš sledila svoji intuiciji, boš dosegla več, kot si misliš.

Devica

Danes boš uspešna pri urejanju stvari, ki jih drugi odlašajo. Tvoja natančnost bo opažena in pohvaljena. V odnosih ne išči popolnosti – dovolj bo že iskrenost. Poskrbi tudi za nekaj počitka.

Tehtnica

Pred tabo je prijeten dan za druženje in ustvarjanje novih povezav. Nekdo te lahko prijetno preseneti s povabilom ali lepo besedo. V ljubezni zaupaj svojim občutkom. Ravnovesje boš našla v drobnih trenutkih.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo razkril nekaj, kar ti je bilo doslej skrito. Ne boj se sprememb, saj te vodijo v pravo smer. Na čustvenem področju se odpri iskrenemu pogovoru. Zvečer boš začutila olajšanje.

Strelec

Dan bo poln optimizma in želje po novih izkušnjah. Dobra novica lahko pride ravno takrat, ko jo najmanj pričakuješ. V ljubezni se prepusti spontanosti. Tvoja dobra volja bo navdih tudi za druge.

Kozorog

Danes boš naredila pomemben korak proti cilju, ki si ga že dolgo želiš doseči. Potrpežljivost se ti bo obrestovala. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga znal ceniti. Večer je primeren za miren počitek.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Sveže ideje bodo danes tvoja največja prednost. Ne boj se predlagati drugačnega pristopa, saj bo naletel na dober odziv. V ljubezni bo pomembna sproščenost. Dan ti prinaša navdih in prijetna presenečenja.

Ribi

Dan bo obarvan z intuicijo in toplino. Zaupaj svojemu notranjemu glasu, saj te ne bo razočaral. Nekdo ti bo izkazal hvaležnost za pomoč, ki si jo ponudila. Večer bo primeren za razvajanje in nabiranje nove energije.

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