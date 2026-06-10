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Horoskop, astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor

N. Č.
10. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni energije in želje po napredku. Nekdo v vaši bližini bo potreboval vašo odločnost, zato ne oklevajte prevzeti pobude. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi – vsega ni mogoče rešiti v enem pogovoru.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred vami je dan za majhne užitke. Privoščite si nekaj, kar že dolgo odlašate. Na delovnem področju boste uspešni predvsem zaradi svoje vztrajnosti. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Dvojčka

Vaša komunikativnost bo danes na vrhuncu. Dober trenutek za pomembne pogovore, predstavitve ali nova poznanstva. Pazite le, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Zaupajte svoji intuiciji, vendar ne sprejemajte prenagljenih odločitev. Družinski odnosi se lahko poglobijo skozi iskren pogovor.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste v središču pozornosti, tudi če tega ne boste načrtovali. Vaša samozavest bo navdušila okolico. V ljubezni je čas za korak naprej ali za odkrit pogovor o prihodnosti.

Devica

Podrobnosti bodo danes odločale o uspehu. Nekaj, kar so drugi spregledali, boste opazili prav vi. Poskrbite tudi za svoje počutje – telo vam sporoča, da potrebuje več počitka.

Tehtnica

Danes boste iskali ravnovesje med obveznostmi in željami. Nekdo bo cenil vašo sposobnost poslušanja. Umetnost, glasba ali lepota vas lahko navdihnejo za novo idejo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša notranja moč bo danes posebej izrazita. Če vas nekaj že dlje časa moti, je pravi trenutek za soočenje. V ljubezni se obeta več strasti in iskrenosti.

Strelec

Pred vami je dan optimizma in novih možnosti. Ne zavrnite povabila, ki se zdi nepomembno – lahko vodi do zanimivega srečanja. Finančno se izogibajte tveganim odločitvam.

Kozorog

Osredotočenost in disciplina vam bosta prinesli rezultate. Danes lahko naredite pomemben korak proti dolgoročnemu cilju. V zasebnem življenju pa si dovolite pokazati nekoliko več nežnosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaše ideje bodo izstopale. Čeprav vas nekateri sprva ne bodo razumeli, boste pozneje deležni priznanja. Večer je ugoden za druženje ali ustvarjalne dejavnosti.

Ribi

Danes bo poudarek na notranjem miru. Poslušajte svoje občutke in si vzemite trenutek zase. Nekdo vam bo pokazal, da mu veliko pomenite. Sprejmite pozornost brez dvomov.

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