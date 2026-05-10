Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna

N. Č.
10. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša občutek sveže energije in željo po spremembi. Danes boš težko sedela pri miru, zato si privošči nekaj spontanosti. V ljubezni te lahko preseneti iskrena pozornost nekoga, ki ga že dolgo opazuješ.

Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo počasen, prijeten in ravno prav umirjen. Užitek boš našla v malih stvareh – dobri kavi, glasbi ali dolgem pogovoru. Nekdo ti bo danes pokazal, koliko mu pomeniš, brez velikih besed.

Dvojčka

Tvoj telefon bo danes precej aktiven. Sporočila, klici in nepričakovana povabila ti bodo popestrila dan. V ljubezni se obeta igriva energija, ki bo v tebi prebudila metuljčke.

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno, a tudi zelo povezana sama s sabo. Dober dan je za počitek, družino ali iskren pogovor s prijateljico. Nekdo ti bo zaupal skrivnost.

Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja prisotnost bo danes magnetna. Kamorkoli prideš, boš hitro v središču pozornosti. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovano strastnega, še posebej v večernih urah.

Devica

Danes si boš želela reda, a življenje ti bo namenilo nekaj spontanih trenutkov. Ne načrtuj vsake minute – najboljši del dneva bo prišel povsem nepričakovano. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Tehtnica

Romantična nedelja je pred tabo. Tvoje srce bo danes mehkejše in bolj odprto za bližino. Samske tehtnice lahko doživite zanimiv pogled ali pogovor, ki bo ostal v mislih še dolgo.

Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes neverjetno natančna. Nekdo ti nekaj prikriva, a boš hitro začutila resnico. V ljubezni ne testiraj partnerjeve potrpežljivosti brez potrebe.

Strelec

Dan bo kot ustvarjen za druženje, smeh in spontane načrte. Če te nekdo povabi ven, ne išči izgovorov. Nova energija in novi ljudje ti bodo zelo koristili.

Kozorog

Nedelja ti prinaša mirnejši tempo, ki ga nujno potrebuješ. Dovoli si odklop od obveznosti. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost bolj, kot pričakuješ.

Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš polna zanimivih idej in želje po nečem novem. Dober trenutek za ustvarjanje, načrtovanje ali spremembo rutine. Nekdo te bo občudoval zaradi tvoje drugačnosti.

Ribi

Čustva bodo danes nežna, globoka in iskrena. Tvoje srce bo iskalo toplino in bližino. Večer lahko prinese romantičen trenutek ali lepo sporočilo, ki ti bo narisalo nasmeh na obraz.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
