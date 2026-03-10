Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose

Oven

Dan bo zahteval nekaj več samokontrole, saj boš imela občutek, da te okolica nekoliko zavira. Če boš ostala mirna, boš dosegla več, kot si misliš. V ljubezni boš želela jasne odgovore, zato je to dober dan za odkrit pogovor.

Preberi še Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića

Bik

Torek bo stabilen in primeren za urejanje vsakdanjih zadev. Dobro se boš počutila, če boš imela občutek varnosti in rutine. V ljubezni boš nežna in zanesljiva, kar bo partner znal ceniti. Samske bike lahko pritegne nekdo umirjen in prijazen.

Preberi še Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije, sporočil in dogovorov. Tvoj um bo zelo aktiven, zato pazi, da se ne razpršiš na preveč stvari hkrati. V ljubezni boš igriva in odprta za spogledovanje, kar lahko prinese prijetno presenečenje.

Preberi še Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad

Rak

Čustva bodo danes bolj izrazita, zato boš bolj občutljiva na besede drugih. Poskusi ne jemati vsega osebno. V ljubezni boš hrepenela po bližini in razumevanju. Dom in znano okolje ti bosta nudila največ miru.

Preberi še Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke

Lev

Tvoja samozavest bo danes zelo opazna. V službi ali med obveznostmi boš lažje prevzela pobudo. V ljubezni boš želela pozornost, a boš tudi sama znala lepo pokazati čustva. Večer je primeren za druženje.

Preberi še Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno

Devica

Dan bo primeren za urejanje podrobnosti in zaključevanje nalog. Dobro se boš počutila, ko boš imela stvari pod nadzorom. V ljubezni boš bolj zadržana, a iskrena. Če si samska, danes ne boš hitela v nova poznanstva.

Preberi še Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?

Tehtnica

Torek bo v znamenju iskanja ravnovesja med obveznostmi in prostim časom. Ne pozabi nase. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo okrepilo odnos. Lep dan za razvajanje ali urejanje videza.

Preberi še Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Lahko prideš do pomembnega spoznanja glede nekega odnosa. V ljubezni boš strastna, a tudi nekoliko bolj občutljiva. Pazi, da ne reagiraš prehitro.

Preberi še Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Strelec

Dan bo prinesel željo po spremembi in gibanju. Težko boš sedela pri miru, zato boš iskala nove izzive. V ljubezni boš sproščena in optimistična, kar bo pozitivno vplivalo na odnos. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega.

Preberi še She Rocks: večer, ko je ženska energija zatresla ljubljansko Odisejo

Kozorog

Torek bo deloven in učinkovit. Dobro boš organizirala svoje naloge in dosegla zastavljene cilje. V ljubezni boš resna in zanesljiva, vendar ne pozabi pokazati tudi nežnosti.

Preberi še Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce

Vodnar

Dan bo prinesel nove ideje in drugačen pogled na stare težave. V službi ali šoli boš izstopala s svojo izvirnostjo. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je dobro povedati odkrito.

Preberi še Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila

Ribi

Tvoja ustvarjalnost in občutljivost bosta danes zelo izraziti. Dober dan za umetnost, pisanje ali mirne dejavnosti. V ljubezni boš nežna in romantična, kar bo poglobilo povezanost. Če si samska, te lahko preseneti prijetna pozornost.