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Horoskop

Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini

N. Č.
10. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Dan bo kot ustvarjen za nove začetke. Če že nekaj časa odlašaš pomemben pogovor ali odločitev, je zdaj pravi trenutek, da narediš prvi korak. V ljubezni bo iskrenost ključ do boljšega razumevanja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

V ospredju bodo odnosi. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo ali nasvet. Ne pozabi pa tudi nase. Večer si vzemi za sprostitev in stvari, ki te osrečujejo.

Dvojčka

Pred tabo je dinamičen dan, poln drobnih obveznosti. Čeprav boš imela občutek, da se vse dogaja hkrati, ti bo uspelo ostati korak pred drugimi. Nekdo bi te lahko prijetno presenetil s sporočilom.

Rak

Romantična energija bo močno prisotna. Samske bi lahko spoznale zanimivo osebo, vezane pa bodo uživale v toplih trenutkih z ljubljeno osebo. Poslušaj svoje srce.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš hrepenela po udobju doma in bližini ljudi, ki jim zaupaš. Ne obremenjuj se z malenkostmi, saj se bodo nekatere skrbi izkazale za povsem nepotrebne.

Devica

Tvoje besede bodo imele posebno težo. Odličen dan za sestanke, pogajanja ali iskrene pogovore. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo veliko bolj jasno.

Tehtnica

Pred tabo je priložnost za nov začetek. Nekaj, o čemer že dlje časa razmišljaš, bo končno dobilo bolj jasno obliko in smer. Dan je odličen za sprejemanje odločitev, postavljanje novih ciljev ali prvi korak na poti, ki te že nekaj časa privlači.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Luna ti prinaša dodatno samozavest in magnetično privlačnost. Ljudje bodo opazili tvojo energijo, zato izkoristi dan za stvari, pri katerih želiš pustiti vtis.

Strelec

Ne sili v ospredje. Dan bo veliko bolj uspešen, če si vzameš čas za razmislek in načrtovanje naslednjih korakov. Intuicija ti bo prišepnila pravi odgovor.

Kozorog

Prijateljski odnosi in družabno življenje bodo danes v ospredju. Lahko prejmeš zanimivo povabilo ali novico, ki ti bo polepšala dan. Ne zavrni spontanih priložnosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje ambicije bodo danes zelo izrazite. Nekdo bo opazil tvoj trud in predanost, kar bi ti lahko kmalu odprlo nova vrata. Zaupaj svojim sposobnostim.

Ribi

Pred tabo je dan optimizma in navdiha. Odličen trenutek za načrtovanje prihodnjih potovanj, izobraževanj ali osebnih projektov. Dovoli si sanjati nekoliko bolj na veliko kot običajno.

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