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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan

N. Č.
10. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Sobota bo v znamenju akcije in gibanja. Težko boste pri miru, zato izkoristite dan za dejavnosti, ki vas veselijo in polnijo z energijo. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, če boste pripravljeni narediti prvi korak.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred vami je umirjen dan, v katerem boste najbolj uživali v dobri družbi ali domačem udobju. Nekdo bo cenil vašo pozornost in pripravljenost prisluhniti. Ne pozabite si vzeti časa tudi za svoje želje.

Dvojčka

Dan bo poln zanimivih pogovorov in nepričakovanih srečanj. Morda boste izvedeli nekaj, kar vam bo pomagalo pri pomembni odločitvi. Večer prinaša veliko smeha in sproščenega vzdušja.

Rak

Danes boste bolj kot običajno usmerjeni v družino in bližnje. Nek pogovor vam lahko prinese občutek olajšanja. Zaupajte svojim občutkom, saj vas bodo vodili v pravo smer.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Sobota vam prinaša samozavest in dobro voljo. Odličen dan je za druženja, izlete ali aktivnosti, pri katerih ste lahko v ospredju. Nekdo bo pokazal več zanimanja za vas, kot ste pričakovali.

Devica

Čeprav boste imele željo po redu in organizaciji, si skušajte pustiti nekaj prostora za spontanost. Dan lahko prinese prijetno presenečenje, če ne boste imele vsega vnaprej načrtovanega. V ljubezni se obeta več topline.

Tehtnica

To bo eden lepših dni tega tedna. Ljudje bodo iskali vašo družbo, vi pa boste zlahka ustvarjali prijetno vzdušje. Nekaj, kar ste si želele že dlje časa, bi se lahko začelo uresničevati, največ pozornosti pa boste posvetile družini.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo danes še posebej močna. Nekdo vam bo pokazal svoj pravi obraz, kar vam bo pomagalo bolje razumeti določeno situacijo. Večer je primeren za sprostitev in razmislek.

Strelec

Sobota prinaša pustolovski duh in željo po novih izkušnjah. Če vas kdo povabi na izlet ali spontano druženje, povabila ne zavrnite prehitro. Dan je ustvarjen za lepe spomine.

Kozorog

Nekaj truda iz preteklih dni bo danes dobilo priznanje. Čeprav boste želele biti produktivne, si dovolite tudi malo brezskrbnosti. V odnosih bo največ pomenila iskrenost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan vas spodbuja, da preizkusite nekaj novega. Ne bojte se drugačnih idej ali nenavadnih predlogov. Prav tam, kjer drugi vidijo oviro, boste vi prepoznali priložnost.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes prednost. Hitro boste zaznale, kaj ljudje okoli vas potrebujejo, in znale ponuditi pravo besedo ob pravem času. Večer prinaša prijetne trenutke in notranji mir.

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