Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča

Oven

Danes boš težko ostala neopazna. Tvoja energija bo nalezljiva, zato se lahko znajdeš v središču pozornosti, tudi če si tega nisi načrtovala. Na poslovnem področju zaupaj svoji prvi intuiciji. V ljubezni pa te čaka zanimiv pogovor, ki bi lahko razkril več, kot pričakuješ.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes si privošči nekoliko počasnejši tempo. Nekdo od tebe pričakuje odgovor, vendar ti ni treba hiteti z odločitvijo. Če poslušaš sebe, boš hitro ugotovila, kaj si v resnici želiš. Na finančnem področju se obeta manjše prijetno presenečenje.

Dvojčka

Tvoj telefon bo danes skoraj ves čas zvonil. Sporočilo osebe, na katero že nekaj časa misliš, ti lahko polepša dan. Pri delu se bo pojavila nova ideja zapiši si jo, saj ima več potenciala, kot se zdi na prvi pogled. Zvečer si vzemi čas zase.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Ne beži pred njimi nekaj, kar že nekaj časa nosiš v sebi, želi priti na plano. V ljubezni je možen iskren trenutek, ki bo med vama ustvaril več bližine. Poskrbi tudi za svoje meje.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš izžarevala samozavest in ljudje bodo to opazili. Če si že nekaj časa želela narediti prvi korak, je zdaj pravi trenutek. Samske lahko preseneti zanimanje osebe, ki je sprva sploh niso opazile. V službi pa ne dovoli, da bi kdo prevzel zasluge za tvoje delo.

Devica

Poskušala boš imeti vse pod nadzorom, vendar te bo dan naučil, da ni treba biti popolna. Ena nepričakovana sprememba se bo na koncu izkazala za koristno. Ljubezensko področje je mirno, a obeta pomemben premik v prihodnjih dneh.

Tehtnica

Danes boš stala pred izbiro. Če boš predolgo tehtala med dvema možnostma, lahko spregledaš tisto, kar ti govori srce. Nekdo iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojem življenju vprašaj se, ali si ga želiš nazaj ali samo pogrešaš spomine.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes skoraj strašljivo natančna. Če boš začutila, da ti nekdo ne govori vsega, verjetno ne boš daleč od resnice. V ljubezni se obeta močna kemija, vendar ne razkrivaj vseh svojih kart naenkrat.

Strelec

Čaka te dan, poln novih idej in želje po spremembi. Morda boš začela razmišljati o potovanju, selitvi, novem projektu ali celo o popolnoma drugačnem življenjskem ritmu. Ne zavrzi te misli kot trenutne muhe lahko je začetek nečesa pomembnega.

Kozorog

Danes boš končno dobila priznanje za nekaj, v kar si vložila veliko energije. Čeprav tega morda ne boš pokazala, ti bo pomenilo več, kot si pripravljena priznati. V odnosih bodi nekoliko mehkejša ni treba, da imaš vedno vse odgovore.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nekdo te bo danes presenetil s svojim vedenjem. Morda boš ugotovila, da oseba, ki si jo imela za precej predvidljivo, skriva zanimivo plat. Na ljubezenskem področju ne išči razlage za vsako malenkost. Včasih je dovolj, da preprosto uživaš v trenutku.

Ribi

Tvoj svet domišljije bo danes še posebej živ. Sanje, naključja in drobni znaki te lahko spodbudijo k razmišljanju o nečem, kar si skoraj že opustila. Ne podcenjuj svojega občutka. V popoldanskem času te bo spremljala sreča, pomembno je le, da tudi sama zaupaš vase.