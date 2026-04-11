Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane

Oven

Danes boš čutila močno potrebo po gibanju in spremembi. Težko boš dolgo ostala na enem mestu, zato si privošči nekaj aktivnosti, ki te napolni z energijo. V odnosih bo pomembno, da poveš, kaj zares čutiš.

Bik

Dan bo bolj miren, kot si pričakovala, in to ti bo pravzaprav ustrezalo. Imela boš priložnost, da se posvetiš sebi in stvarem, ki jih rada počneš. Na finančnem področju bodi pozorna na podrobnosti.

Dvojčka

Danes boš zelo družabna in polna zanimivih idej. Pogovori bodo tekli z lahkoto, zato je to dober trenutek za nova poznanstva ali pomembne dogovore. Nekdo te bo presenetil z iskrenostjo.

Rak

Tvoja čustva bodo danes globlja kot običajno. Lahko se zgodi, da boš bolj občutljiva na besede drugih, zato ne jemlji vsega preveč osebno. Večer bo primeren za sprostitev in nekaj toplih trenutkov doma.

Lev

Dan bo prinesel veliko priložnosti, da pokažeš svoje talente. Nekdo bo opazil tvojo samozavest in energijo. Če si želiš narediti vtis, bo danes pravi trenutek za to.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, vendar ne bo šlo vse po načrtih. Namesto da se obremenjuješ, poskusi sprejeti manjše spremembe. V ljubezni bo pomembna potrpežljivost.

Tehtnica

Dan bo primeren za urejanje odnosov in iskanje notranjega miru. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega, zato boš morala pokazati razumevanje. Poslušaj svojo intuicijo.

Škorpijon

Danes boš močno čutila, komu lahko zaupaš in komu ne. Tvoja intuicija te ne bo pustila na cedilu. Na področju ljubezni se lahko odpre pogovor, ki bo prinesel več bližine.

Strelec

Dan bo poln želje po svobodi in novih izkušnjah. Če boš imela možnost, naredi nekaj spontanega. Nekdo ti bo ponudil zanimivo idejo ali povabilo, ki ga ne boš želela zavrniti.

Kozorog

Danes boš osredotočena na svoje cilje in naloge. Čeprav boš imela veliko obveznosti, boš zadovoljna s tem, kar boš dosegla. V večernih urah si privošči nekaj počitka.

Vodnar

Dan bo prinesel nekaj nepričakovanih dogodkov, vendar jih boš znala obrniti sebi v prid. Tvoja ustvarjalnost bo močna, zato je pravi trenutek za nove zamisli. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Ribi

Danes boš bolj zasanjana in nežna kot običajno. Dobro ti bo del druženje z ljudmi, ki te razumejo. Nekdo bo pokazal zanimanje zate, kar ti bo polepšalo dan.