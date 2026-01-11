Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva

Oven

Nedelja te vabi k počitku, čeprav boš imela občutek, da bi morala biti v gibanju. Dovoli si počasnost brez slabe vesti. Nekdo te bo prijetno presenetil z iskrenostjo.

Bik

Danes boš iskala varnost in bližino. Popoln dan za domače razvajanje, dobro hrano in mehke pogovore. V ljubezni se obeta občutek miru, ki ti veliko pomeni.

Dvojčka

Misli bodo malo razpršene, a prav v tem je čar dneva. Ne sili se v red – dovoli spontanost. Kratek stik z nekom iz preteklosti lahko prebudi lep spomin.

Rak

Nedelja bo zelo v tvojem ritmu. Čustva bodo nežna, srce odprto. Če si vzameš čas za družino ali ljudi, ki jih imaš rada, boš napolnila notranje baterije.

Lev

Danes ne boš potrebovala odra – sijala boš že s svojo prisotnostjo. Dober dan za toplino, smeh in majhne razvajajoče trenutke. Sprejmi kompliment brez ugovarjanja.

Devica

Device bodo odprle svoje srce in iskale nove odnose. Zanimajo jih pristna prijateljstva in pa obnova odnosov, ki so jih nekoč uničile.

Tehtnica

Dan bo mehak in uravnotežen, če se ne boš preveč prilagajala drugim. Postavi sebe na prvo mesto, vsaj danes. Lep pogovor lahko poglobi odnos.

Škorpijon

Razmišljala boš o situaciji, v kateri si se znašla. Obstala boš v tišini in skušala ugotoviti, kdo je tisti, ki ti bo stal ob strani tudi v najhujših trenutkih.

Strelec

Čeprav je nedelja, bo v tebi želja po širini – vsaj v mislih. Odličen dan za branje, filme ali sanjarjenje o potovanjih. Nek navdih bo prišel nepričakovano.

Kozorog

Dan te uči, da ni treba biti vedno močna. Dovoli si počitek in bližino. Nekdo ti bo pokazal, da te ceni tudi takrat, ko ničesar ne "dokazuješ".

Vodnar

Nedelja bo prinesla zanimivo misel ali uvid. Zapiši si ga. Čeprav boš malo v svojem svetu, boš prav tam našla odgovore, ki jih iščeš.

Ribi

Čaka te nekaj povsem novega. Podala se boš na dogodivščino, ki je iz tvoje cone udobja, a izkoristila boš vsak trenutek in poskrbela, da bo izkušnja kar se da prijetna.