Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva

N. Č.
11. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja te vabi k počitku, čeprav boš imela občutek, da bi morala biti v gibanju. Dovoli si počasnost brez slabe vesti. Nekdo te bo prijetno presenetil z iskrenostjo.

Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Bik

Danes boš iskala varnost in bližino. Popoln dan za domače razvajanje, dobro hrano in mehke pogovore. V ljubezni se obeta občutek miru, ki ti veliko pomeni.

Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Preberi še
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

Dvojčka

Misli bodo malo razpršene, a prav v tem je čar dneva. Ne sili se v red – dovoli spontanost. Kratek stik z nekom iz preteklosti lahko prebudi lep spomin.

Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Preberi še
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...

Rak

Nedelja bo zelo v tvojem ritmu. Čustva bodo nežna, srce odprto. Če si vzameš čas za družino ali ljudi, ki jih imaš rada, boš napolnila notranje baterije.

10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
Preberi še
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton

Lev

Danes ne boš potrebovala odra – sijala boš že s svojo prisotnostjo. Dober dan za toplino, smeh in majhne razvajajoče trenutke. Sprejmi kompliment brez ugovarjanja.

Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Preberi še
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime

Devica

Device bodo odprle svoje srce in iskale nove odnose. Zanimajo jih pristna prijateljstva in pa obnova odnosov, ki so jih nekoč uničile. 

Sin mami razkril, da ima oče punco
Preberi še
Sin mami razkril, da ima oče punco

Tehtnica

Dan bo mehak in uravnotežen, če se ne boš preveč prilagajala drugim. Postavi sebe na prvo mesto, vsaj danes. Lep pogovor lahko poglobi odnos.

Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona
Preberi še
Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

Škorpijon

Razmišljala boš o situaciji, v kateri si se znašla. Obstala boš v tišini in skušala ugotoviti, kdo je tisti, ki ti bo stal ob strani tudi v najhujših trenutkih. 

Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Preberi še
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?

Strelec

Čeprav je nedelja, bo v tebi želja po širini – vsaj v mislih. Odličen dan za branje, filme ali sanjarjenje o potovanjih. Nek navdih bo prišel nepričakovano.

Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Preberi še
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži

Kozorog

Dan te uči, da ni treba biti vedno močna. Dovoli si počitek in bližino. Nekdo ti bo pokazal, da te ceni tudi takrat, ko ničesar ne "dokazuješ".

Ločujeta se po sedmih letih zakona
Preberi še
Ločujeta se po sedmih letih zakona

Vodnar

Nedelja bo prinesla zanimivo misel ali uvid. Zapiši si ga. Čeprav boš malo v svojem svetu, boš prav tam našla odgovore, ki jih iščeš.

To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
Preberi še
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

Ribi

Čaka te nekaj povsem novega. Podala se boš na dogodivščino, ki je iz tvoje cone udobja, a izkoristila boš vsak trenutek in poskrbela, da bo izkušnja kar se da prijetna.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni

Horoskop

Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433