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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan

N. Č.
11. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo kot ustvarjen za nov začetek. Nekaj, kar si dolgo odlagala, bo danes veliko lažje narediti, kot si pričakovala. V odnosih bodi iskrena, vendar ne pozabi tudi poslušati. Večer prinaša prijetno presenečenje ali nepričakovano povabilo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Sobota te bo spodbudila, da upočasniš tempo in poskrbiš zase. Dobra hrana, sproščujoč sprehod ali druženje z ljudmi, ob katerih se počutiš varno, ti bodo napolnili baterije. Pri financah se izogni impulzivnim nakupom.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln pogovorov in novih idej. Nekdo bo cenil tvoj nasvet, zato ne podcenjuj svojega vpliva. V ljubezni lahko že drobna pozornost naredi veliko razliko.

Rak

Danes boš še posebej čustveno zaznavna. Zaupaj svoji intuiciji, saj te bo vodila v pravo smer. Popoldne je odličen čas za družinske trenutke ali obisk kraja, ki ti prinaša lepe spomine.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo nalezljiva. Kjer koli se boš pojavila, boš pritegnila pozornost, zato izkoristi dan za druženje ali ustvarjalne podvige. Nekdo ti bo izrekel kompliment, ki ti bo polepšal razpoloženje.

Devica

Ne obremenjuj se z malenkostmi, ki jih danes ne moreš nadzorovati. Dovoli si več spontanosti in ugotovila boš, da stvari stečejo same od sebe. Zvečer si privošči nekaj časa samo zase.

Tehtnica

Sobota prinaša harmonijo, če boš sledila svojemu občutku za ravnovesje. Primeren dan je za urejanje doma ali prijetno srečanje s prijateljicami. V ljubezni je čas za iskren pogovor.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo poln intenzivnih občutkov, vendar jih boš znala usmeriti v nekaj koristnega. Če te že dolgo muči neka odločitev, bo danes odgovor bolj jasen. Ne pozabi si vzeti trenutka za počitek.

Strelec

Radovednost te bo vodila do zanimive izkušnje. Sprejmi povabilo ali se odpravi na kraj, kjer še nisi bila. Nek nov pogovor ti lahko odpre povsem drugačen pogled na situacijo, ki te zaposluje.

Kozorog

Danes boš zadovoljna, če boš opravila nekaj, kar si si zadala. Po opravljenih obveznostih pa si brez slabe vesti privošči sprostitev. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Sobota bo prebudila tvojo ustvarjalnost. Dovoli si razmišljati drugače in ne zavrzi ideje samo zato, ker se zdi nenavadna. V ljubezni se obeta prijeten preobrat, če boš naredila prvi korak.

Ribi

Dan bo nežen in poln drobnih trenutkov, ki bodo ogreli tvoje srce. Zaupaj svojemu notranjemu glasu, saj te ne bo razočaral. Večer je kot ustvarjen za romantiko, dobro knjigo ali sproščujoč pogovor z nekom, ki ti veliko pomeni.

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