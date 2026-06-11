Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu

Oven

Dan bo od tebe zahteval več potrpežljivosti, kot si je običajno pripravljena nameniti. V službi ali pri vsakodnevnih opravkih se lahko pojavi manjša zamuda, ki pa bo na koncu delovala v tvojo korist. V ljubezni bodi iskrena glede svojih pričakovanj.

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Bik

Pred tabo je prijeten dan za urejanje doma, financ ali osebnih načrtov. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in ti to tudi pokazal. Večer prinaša občutek varnosti in topline v odnosih.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Pričakuješ lahko zanimiv pogovor, novo idejo ali nepričakovano povabilo. Če že dolgo odlašaš z odločitvijo, ti bo intuicija pokazala pravo smer.

Rak

Dan bo obarvan z nežnimi čustvi. Nekdo iz tvoje bližine potrebuje tvojo podporo, vendar ne pozabi tudi nase. Privošči si trenutek miru in počitka, saj boš tako lažje ohranila notranje ravnovesje.

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Lev

Tvoja energija bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in nasvet. Na delovnem področju se lahko odpre priložnost, ki zahteva pogum, vendar ti zvezde svetujejo, da ji zaupaš.

Devica

Danes boš najbolj uspešna, če se osredotočiš na eno nalogo naenkrat. Nekdo lahko preseneti s pohvalo ali priznanjem za tvoje dosedanje delo. V ljubezni se obeta več iskrenosti in manj ugibanja.

Tehtnica

Pred tabo je dan lepih srečanj in prijetnih pogovorov. Družabna energija bo močna, zato ne zavrni povabila na kavo ali sprehod. Nekdo te opazuje z več zanimanja, kot si misliš.

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Škorpijon

Dan prinaša priložnost za razjasnitev nečesa, kar te že nekaj časa obremenjuje. Zaupaj svoji presoji in se ne pusti zmesti govoricam. Večer je ugoden za romantiko in globlje pogovore.

Strelec

Nemir v tebi kliče po spremembi. Če ne moreš na potovanje, si vsaj privošči nekaj novega v vsakdanjiku. Dobra novica ali zanimiva informacija ti lahko odpre nova vrata.

Kozorog

Tvoja vztrajnost bo danes poplačana. Napredek morda ne bo viden takoj, vendar postavljaš pomembne temelje za prihodnost. Nekdo bo cenil tvojo modrost in izkušnje.

Vodnar

Dan spodbuja ustvarjalnost in drugačen pogled na stvari. Ne boj se izraziti svojih idej, tudi če se zdijo nekoliko nenavadne. V ljubezni lahko iskren pogovor prinese prijetno presenečenje.

Ribi

Tvoja občutljivost bo danes tudi tvoja največja moč. Lažje boš razumela ljudi okoli sebe in našla prave besede ob pravem času. Večer prinaša občutek notranjega miru in zadovoljstva.